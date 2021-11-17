Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.707,04 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 1,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,80 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 0,52 ile ticaret oldu.

Dünya borsalarındaki sakin seyre karşın Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığı günde BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,27 değer kazanarak 1.707,04 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin takip edileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, yarınki PPK toplantısında politika faizinin 100 baz puan düşürülerek yüzde 15'e çekilmesini bekliyor. Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine düşürülmüştü.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 1.725 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, olası düşüşlerde 1.670 puanın destek konumuna gelebileceğini ifade etti.