Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,07 puan artışla 2.648,19 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi 2.656,17 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 48 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,54 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,94 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,88 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, günü 2.648,19 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi 2.656,17 puana taşıdı.

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 2,3'e, 2023 yılı tahminini ise yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye yükseltti.

Analistler, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve emtia fiyatlarındaki oynaklıkla küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt dışında OECD ekonomik görünüm raporunun piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya ve Avro Bölgesi'nde büyümenin öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.650 ve 2.690 seviyelerinin direnç, 2.620 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.