Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Borsa günü yükselişle tamamladı

13.10.2022 18:30
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kazancıyla 3.553,43 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kazancıyla 3.553,43 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 59,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 1,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,18 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,94 ile iletişim oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti

Beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 94'e yükseldi.

Analistler, ABD'de TÜFE verisinin enflasyonist baskıların devam ettiğini göstermesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarının devam edeceğine yönelik beklentileri güçlendirmesiyle pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Yarın yurt içinde konut satışları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, Çin'de enflasyon, perakende satışlar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 puanın destek, 3.620 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

YORUMLAR
500
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
22:38 Emre Belözoğlu, kan şekeri düşünce Rigas Skola maçından sonra yapılan basın toplantısına katılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 00:48:21. #1.12#
SON DAKİKA: Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement