Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü yükselişle tamamladı

09.06.2022 18:27
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,23 değer kazancıyla 2.571,57 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,23 değer kazancıyla 2.571,57 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 46,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 2,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,44 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,86 ile ticaret oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyona rağmen piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, temmuz ve eylülde faiz artışı sinyali verdi. Banka, ayrıca Varlık Satın Alma Programı kapsamında varlık alımlarının Temmuz 2022'de biteceğini duyurdu.

Analistler, ABD'nin mayıs ayı enflasyon verileri öncesi tahvil piyasalarındaki hareketliliğin devam ettiğini, yükselen enflasyon ve merkez bankalarının para politikası sıkılaşmasına ilişkin endişelerle pay piyasalarında risk iştahının azaldığını belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin de yüzde 3'ün üzerindeki seyrine devam ettiğini söyledi.

Yarın ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de açıklanacak enflasyonun piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde ayrıca yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Çin'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.600 ve 2.650 seviyelerinin direnç, 2.500 ve 2.440 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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