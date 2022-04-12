Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

12.04.2022 13:08
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 azalışla 2.431,31 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 azalışla 2.431,31 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,80 puan değer kaybederek 2.431,31'e indi. Toplam işlem hacmi 26,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,48, holding endeksi yüzde 0,86 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,33 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda yüzde 13,3 artış gösterdi.

Analistler, enflasyon baskısı sonucunda merkez bankalarının şahin tutumunu devam ettireceği beklentileriyle küresel risk iştahının düşük seyrettiğini belirterek, tahvil ve pay piyasalarındaki satış eğiliminin sürdüğünü ifade etti.

Avrupa borsalarında düşüş eğiliminin sürmesi ile bugüne kadar pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da bugün kar satışlarının etkili olduğunu aktaran analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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Borsa İstanbul, Enflasyon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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