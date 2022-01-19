Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,43 artışla 1.988,33 puana yükseldi.

Dünkü sert düşüşün ardından yeni günün ilk yarısında tepki alımlarıyla yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,50 puan değer kazanarak 1.988,33 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 17,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,26 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,24 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,88 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle küresel piyasalarda risk algısının yükseldiğini ve konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan bugün İngiltere ve Almanya'da açıklanan enflasyon verilerinin fiyatlardaki yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret etmesinin ardından tahvil faizlerindeki artış dikkati çekiyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 9 Ocak 2020'den bu yana ilk kez yüzde 1,90'ı gördü.

Günün geri kalanında ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.020 ve 2.040 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1950 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.