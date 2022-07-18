İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,26, holding endeksi yüzde 1,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile metal, ana sanayi, tek kaybettiren ise yüzde 0,02 ile inşaat oldu.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

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