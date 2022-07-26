Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

26.07.2022 13:14
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artışla 2.552,17 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artışla 2.552,17 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,67 puan değer kazanarak 2.552,17'ye çıktı.

Toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,10 holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,38 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,80 ile iletişim oldu.

Analistler, dünya genelinde artmaya devam eden resesyon riskinin fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde temkinli davrandığını söyledi.

Yurt içinde, gözlerin bugün açıklanmaya başlayacak 2. çeyrek şirket bilançolarına çevrildiğini kaydeden analistler, şirket ve hisse bazlı hareketliliğin artmasının beklendiğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.570 seviyesinin direnç, 2.480 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

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