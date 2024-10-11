Borsa Haftalık Değişim Raporu - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa Haftalık Değişim Raporu

Borsa İstanbul'da BIST 100 yüzde 2,56, avro/TL yüzde 0,28 değer kaybetti; altın ve dolar arttı.

11.10.2024 19:16
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,56, avro/TL yüzde 0,28 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 0,17, dolar/TL yüzde 0,09 artış gösterdi.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.836,95 ve en yüksek 9.195,49 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,56 değer kaybederek 8.876,22 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,17 artışla 2 bin 924 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 yükselişle 20 bin 10 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 17 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,06 artarak 5 bin 20 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,09 değer kazanarak 34,2830 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,28 azalışla 37,5140 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42 ve emeklilik fonları yüzde 0,57 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,93 ile "para piyasası" fonları oldu.

Kaynak: AA

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