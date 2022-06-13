Borsa haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
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Borsa haftaya düşüşle başladı

13.06.2022 10:25
Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa, haftaya yüzde 0,25'lik düşüşle başladı.

Borsa, haftaya yüzde 0,25'lik düşüşle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,25'lik düşüşle başladı. Endeks, 6,32 puanlık azalışla 2.536,79 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi de yüzde 0,27 değer kaybetti.

(İHA)

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Borsa haftayı düşüşle kapattı Borsa haftayı düşüşle kapattı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa haftaya düşüşle başladı - Son Dakika

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