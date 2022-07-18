Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu, tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.440 puanın direnç, 2.370 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bazı şahin yetkililerinin açıklamalarıyla temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin zayıfladığını ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yükseldiğini kaydederek, bu durumun pay piyasalarında risk iştahını artırdığını söyledi.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

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