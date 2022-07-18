Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Borsa haftaya yükselişle başladı

18.07.2022 09:58
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,39 artışla 2.415,59 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,39 artışla 2.415,59 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,15 puan ve yüzde 1,39 değer kazanarak 2.415,59 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 1,55 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,96'yla ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 0,15'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul, perşembe günü satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından BIST 100 endeksi günü yüzde 1,06 azalışla 2.382,44 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı şahin yetkililerinin açıklamalarıyla temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin zayıfladığını ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yükseldiğini kaydederek, bu durumun pay piyasalarında risk iştahını artırdığını söyledi.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu, tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.440 puanın direnç, 2.370 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

YORUMLAR
500
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:49 Koca fil, evladı için kendisini kaybetti! Orman görevlileri yanına gidince anladı
09:49 Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ve şef Arda Türkmen bebek bekliyor
09:45 Akaryakıtta düşüş dönemi! Bu gece benzin fiyatına indirim geliyor
09:31 17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti Vegas'ta evlendi
09:22 Gökhan Zan ile Müge Uzun Zan'ın dansı sosyal medyada gündem oldu
09:05 Sarıyer'de sahilde ceset bulundu! Ekipler cenazeye halat yardımıyla ulaşabildi
09:07 Seçim anketlerinden Erdoğan ve Bahçeli'yi tedirgin eden sonuçlar: Cumhur İttifakı 17 puan geriye düştü
09:08 Kırmızı bültenle aranıyordu! Azat Kendal kod adlı PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz öldürüldü
08:50 Nesli tükenme tehlikesindeki Fırat kaplumbağası Adıyaman'da balıkçılar tarafından görüntülendi
08:40 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edildiğini iddia etti: Kardeşinin mallarına çöktün, katillerin peşine düşmedin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 10:08:48. #1.13#
SON DAKİKA: Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement