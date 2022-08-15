Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa haftaya yükselişle başladı

15.08.2022 10:17
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa, haftaya yüzde 0,53'lük yükselişle başladı.

Borsa, haftaya yüzde 0,53'lük yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,53'lük yükselişle başladı. Endeks, 15,24 puanlık artışla 2.879,48 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi 0,51 değer kazandı. - İSTANBUL

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Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı
Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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