Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

29.08.2022 19:06
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,86 puan artarak 3.164,96 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,86 puan artarak 3.164,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 3,43 puan ve yüzde 0,11 değer kaybıyla 3.142,67 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.110,60, en yüksek 3.174,02 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 yükselişle 3.164,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,17, sanayi endeksi yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 0,50 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,57 puan ve yüzde 0,92 kazançla 3.460,79 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 57'si geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Yapı Kredi Bankası, Halkbank ve Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.739,25 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.739,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,90 azalarak 1 milyon 7 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,1520 lira, satışta 18,2248 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,1437 lira, satışta 18,2164 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,10'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,60'tan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9995, sterlin/dolar paritesi 1,1703, dolar/yen paritesi de 138,84 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,25 kazanımla 102,04 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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