Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

31.08.2022 18:52
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,25 puan artarak 3.171,21 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,25 puan artarak 3.171,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,17 puan ve yüzde 0,54 kazanımla 3.182,13 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.160,04, en yüksek 3.198,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 yükselişle 3.171,21 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,33, hizmetler endeksi yüzde 0,41 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,37 puan ve yüzde 0,18 düşüşle 3.454,42 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 50'si prim yaptı, 50'si geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.719,15 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.719,15 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,50 kayıpla 992 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,1577 lira, satışta 18,2304 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,1520 lira, satışta 18,2248 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,92'den, bileşik getirisi de yüzde 14,40'tan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0071, sterlin/dolar paritesi 1,1639, dolar/yen paritesi de 138,67 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,65 düşüşle 96,81 dolardan işlem görüyor.???????

YORUMLAR
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Borsa günü rekorlarla tamamladı Borsa günü rekorlarla tamamladı Altının kilogramı 992 bin liraya geriledi Altının kilogramı 992 bin liraya geriledi
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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