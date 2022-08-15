Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

15.08.2022 18:34
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,07 puan azalarak 2.857,18 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,07 puan azalarak 2.857,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,24 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 2.879,48 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.844,60, en yüksek 2.885,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 2.857,18 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeksi yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,09, sanayi endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 20,23 puan ve yüzde 0,66 düşüşle 3.066,79 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 46'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Odas Elektrik, Garanti BBVA ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.779,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.779,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,4 artışla 1 milyon 35 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,9285 lira, satışta 18,0003 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,9240 lira, satışta 17,9959 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,73'ten, bileşik getirisi de yüzde 19,61'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0180, sterlin/dolar paritesi 1,2080, dolar/yen paritesi de 133,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,8 düşüşle 93,5 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:34:44. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement