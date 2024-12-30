Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşte

BIST 100 endeksi, günü 1,35% azalışla 9.889,71 puandan kapatırken, BIST 30 da kayıplar yaşadı.

30.12.2024 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 135,76 puan azalarak 9.889,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,18 puan ve yüzde 0,15 artışla 10.040,66 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.889,71 puanı, en yüksek 10.061,32 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 9.889,71 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,12, hizmetler endeksi yüzde 0,55, sanayi endeksi yüzde 0,98 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 152,44 puan ve yüzde 1,39 kayıpla 10.829,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 68'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding, Ereğli Demir Çelik ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 602 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 2 bin 602 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 2 milyon 995 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,1987 lira, satışta 35,3397 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,1122 lira, satışta 35,2529 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0390, sterlin/dolar paritesi 1,2540 ve dolar/yen paritesi 156,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,1 artışla 74,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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