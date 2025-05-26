Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşte

26.05.2025 19:17
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BIST 100 endeksi, 10,89 puan azalarak 9.345,15 puandan kapandı; en yüksek 9.427,11 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,89 puan azalarak 9.345,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 63,90 puan ve yüzde 0,68 artışla 9.419,94 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.296,30 puanı, en yüksek 9.427,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybıyla 9.345,15 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 22,60 puan ve yüzde 0,22 kazançla 10.290,78 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,55, sanayi endeksi yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,07 ve teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 59'u geriledi ve 1 tanesi ise yatay seyretti. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 339 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 339 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3 artışla 4 milyon 188 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,56, bileşik getirisi de yüzde 44,67 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,8635, satışta 39,0193 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,7902, satışta 38,9457 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1380, sterlin/dolar paritesi 1,3560 ve dolar/yen paritesi 142,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 64,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika

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