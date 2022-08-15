Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

15.08.2022 18:28
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 2.857,18 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 2.857,18 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 40 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,50 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,49 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,47 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,69 ile iletişim oldu.

Analistler, geçen hafta ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin açıklamaları sonrası ise piyasalarda dalgalanmanın yaşandığını söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının hafta boyunca yakından takip edileceğini bildiren analistler, para piyasalarında, eylül toplantısında Fed'in yüzde 54 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 46 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışının fiyatlandığını anımsattı.

Analistler, yarın yurt içinde, konut satışları ve Konut Fiyat Endeksi, yurt dışında İngiltere'de işsizlik ve ABD'de sanayi üretimi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların devam ettiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.900 seviyesinin direnç, 2.820 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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