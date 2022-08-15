Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 artışla 2.869,05 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,80 puan değer kazanarak 2.869,05'e çıktı.

Toplam işlem hacmi 18,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,58, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,85 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,42 ile madencilik oldu.

Analistler, pay piyasalarının haftanın ilk gününde yön arayışında olduğunu belirterek, bu hafta dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik verilerde ekonomik aktivite ve enflasyonun seyrine ilişkin sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktardı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da önemine dikkati çeken analistler, Fed'in eylül toplantısındaki faiz kararına ilişkin beklentilerdeki değişikliklerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin sakin olduğunu kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.890 seviyesinin direnç, 2.860 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.