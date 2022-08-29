Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

29.08.2022 13:30
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 azalışla 3.129,52 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 azalışla 3.129,52 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,58 puan değer kaybetti.

Cuma günü 3.146,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,43 puan ve yüzde 0,11 değer kaybederek 3.142,67 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.110,60 en yüksek ise 3.157,75 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,69, teknoloji endeksi yüzde 0,94, ve mali endeks yüzde 0,95 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31'i yükseldi, 67'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, Yapı Kredi, Halkbank, VakıfBank oldu.

Altının onsu 1.723,0 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,11, bileşik getirisi yüzde 14,60 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9960, sterlin/dolar paritesi 1,1680 ve dolar/yen paritesi 138,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,1880 liradan, avro 18,1160 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 azalışla 1.723,0 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 artışla 99,7 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

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