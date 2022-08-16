Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 artışla 2.884,00 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,32 puan değer kazanarak 2.884,00'e çıktı.

Toplam işlem hacmi 22,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,30, holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,65 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,88 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında 50 baz puan faiz artırabileceğine yönelik artan beklentilerle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini belirterek, yatırımcıların gözünün bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri gündemine çevrildiğini söyledi.

Para piyasalarında eylül toplantısında Fed'in yüzde 64 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 36 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışının fiyatlandığını hatırlatan analistler, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların da sürebileceğini dile getirdi.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de sanayi üretimi ve konut başlangıçlarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.890 seviyesinin direnç, 2.860 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.