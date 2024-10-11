Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseldi

Borsa İstanbul\'da BIST 100 Yükseldi

BIST 100 endeksi güne %0,26 artışla 8.987,04 puandan başladı. Bugün gözler cari işlemler dengesinde.

11.10.2024 10:49
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselişle 8.987,04 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,94 puan ve yüzde 0,26 artışla 8.987,04 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,61 ile metal ana sanayi, en fazla kaybettiren yüzde 0,43 ile madencilik oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 değer kaybederek 8.964,10 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecinin hızını yavaşlatabileceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Bir süredir ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güven, dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktı.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrilirken, AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 3 milyar 956 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 17 milyar 771 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini değerlendirdi.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve piyasa katılımcıları anketi yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.165 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.870 ve 8.710 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseldi - Son Dakika

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