Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,70 artışla 9.026,61 puana ulaştı.

11.10.2024 14:51
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,70 değer kazanarak 9.026,61 puana çıktı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,51 puan artışla 9.026,61 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 30,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,72, holding endeksi ise yüzde 0,56 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,81 ile elektrik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecinin hızını yavaşlatabileceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Bir süredir ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güven, dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi.

Bu veri, Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazlaya işaret ederken, ödemeler dengesi 2021'den bu yana da ilk kez üst üste 3 ay fazla vermiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) artış beklentisi yıl sonu için yüzde 44,11'e yükselirken, 12 ay sonrası için yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e ve 24 ay sonrası için yüzde 18,38'den yüzde 18,08'e geriledi.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.165 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.870 ve 8.710 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseldi - Son Dakika

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