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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Düşüş

BIST 100 endeksi yüzde 1,29 azalarak 9.451,58 puandan kapandı, mali ve teknoloji endeksleri geriledi.

25.02.2025 19:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 123,25 puan azalarak 9.451,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 8,90 puan ve yüzde 0,09 artışla 9.583,73 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.437,74 puanı, en yüksek 9.605,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 azalışla 9.451,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,16, hizmetler endeksi yüzde 1,85, teknoloji endeksi yüzde 2,84 ve sanayi endeksi yüzde 1,62 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 101,81 puan ve yüzde 0,96 kayıpla 10.545,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 88'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank,Türkiye İş Bankası (C) ile Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 910 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 910 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 3 milyon 515 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,52, bileşik getirisi de yüzde 38,68 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,3620 lira, satışta 36,5077 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,3309 lira, satışta 36,4764 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0520, sterlin/dolar paritesi 1,2680 ve dolar/yen paritesi 148,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,2 azalışla 72,7 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

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