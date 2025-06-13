Borsa İstanbul'da Düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Borsa İstanbul'da Düşüş

13.06.2025 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, 208,34 puan gerileyerek 9.311,88 puandan kapandı. Çeşitli endeksler kayıp yaşadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 208,34 puan azalarak 9.311,88 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, yüzde 3,71 ve 353,42 puan azalışla 9.166,80 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.065,17 puanı, en yüksek 9.311,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,19 değer kaybıyla 9.311,88 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 213,87 puan ve yüzde 2,02 kayıpla 10.355,11 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,52, sanayi endeksi yüzde 2,41, hizmetler endeksi yüzde 3,21 ve teknoloji endeksi yüzde 2,65 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 91'i geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 424 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 3 bin 424 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 4 milyon 366 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,76, bileşik getirisi de yüzde 43,86 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,2272, satışta 39,3844 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,1889, satışta 39,3459 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1560, sterlin/dolar paritesi 1,3600 ve dolar/yen paritesi 144,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 4,1 artışla 72,50 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damla’yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi Damla'yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi
TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi
ABD’den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı ABD'den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz. Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Madlleen’deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy’un dizeleri oldu Madlleen'deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri oldu
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
Düşen uçakta saatler önce seyahat Sıkıntıları tek tek anlatmış Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
Galatasaray’ın sosyal medya hesabından Ali Koç’a olay gönderme Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Ali Koç'a olay gönderme

18:51
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak
04:13
Beklenen oldu İsrail, İran’a füzelerle saldırdı
Beklenen oldu! İsrail, İran'a füzelerle saldırdı
01:01
Adıyaman’da kötü koku panik yarattı Gerçek ekipler gelince ortaya çıktı
Adıyaman'da kötü koku panik yarattı! Gerçek ekipler gelince ortaya çıktı
00:48
Bolu’da yolcu minibüsü ile tüp yüklü kamyon çarpıştı
Bolu'da yolcu minibüsü ile tüp yüklü kamyon çarpıştı
00:48
Tiyatrocu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti
Tiyatrocu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti
00:21
Galatasaray’dan 00:00’da Galata Kulesi’nde ışık şov
Galatasaray'dan 00:00'da Galata Kulesi'nde ışık şov
00:03
Birleşmiş Milletler’den Gazze’de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
Birleşmiş Milletler'den Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
00:02
Mağrip Direniş Konvoyu’na katılmak üzere yola çıkan Türk gazeteciye Mısır’dan deport
Mağrip Direniş Konvoyu'na katılmak üzere yola çıkan Türk gazeteciye Mısır'dan deport
23:56
Türkiye’de HPV aşı programı 2025’te başlıyor
Türkiye'de HPV aşı programı 2025'te başlıyor
23:36
AVM’de ’adamına göre muamele’ kavgası
AVM'de 'adamına göre muamele' kavgası
23:32
Galatasaray’ın sosyal medya hesabından Ali Koç’a olay gönderme
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Ali Koç'a olay gönderme
23:15
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
23:12
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 19:51:12. #7.13#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da Düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.