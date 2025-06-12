Borsa İstanbul'da Endeks D düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Endeks D düştü

12.06.2025 19:21
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BIST 100 endeksi, günü 9.520,22 puandan kapatarak yüzde 1,71 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 165,88 puan azalarak 9.520,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, yüzde 0,74 ve 71,36 puan azalışla 9.614,75 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.510,33 puanı, en yüksek 9.651,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,71 değer kaybıyla 9.520,22 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 189,16 puan ve yüzde 1,76 kayıpla 10.568,98 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,72, sanayi endeksi yüzde 1,57, hizmetler endeksi yüzde 1,89 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 83'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 388 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 338 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 4 milyon 285 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,01, bileşik getirisi de yüzde 43,04 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,1889, satışta 39,3459 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,0918, satışta 39,2484 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1570 sterlin/dolar paritesi 1,3590 ve dolar/yen paritesi 143,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 azalışla 69,10 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Endeks D düştü - Son Dakika

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