Borsa İstanbul'da VİOP Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da VİOP Yükselişte

03.06.2025 09:41
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Borsa İstanbul'da BIST 30 endeksi haziran vadeli kontrat, açılışta %0,2 artışla 10.293,00 puandan işlem gördü.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 10.293,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,4 artışla 10.273,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 10.296,00 oldu.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 10.293,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, tarifelere yönelik söylem ve belirsizlikler varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, gözler bugün ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisine çevrildi

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 arttığını tahmin ediyor.

Mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin yoğun olduğunu belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.300 ve 10.400 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da VİOP Yükselişte - Son Dakika

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