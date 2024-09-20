Borsa İstanbul düşüşte

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 75,36 puan azalarak 9.900,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,92 puan ve yüzde 0,11 artışla 9.986,53 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.887,41 puanı, en yüksek 10.008,72 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 9.900,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,02 değer kazanırken hizmetler endeksi yüzde 1,82, sanayi endeksi yüzde 0,22 ve teknoloji endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 96,34 puan ve yüzde 0,87 kayıpla 10.960,93 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 59'u geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Sasa Polyester ile Yapı ve Kredi Bankası, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 612 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 612 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 2 milyon 870 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,75'ten, bileşik getirisi de yüzde 40,12'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,9293 lira, satışta 34,0652 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,9529 lira, satışta 34,0889 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3270 ve dolar/yen paritesi 144,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 azalışla 73,8 dolardan işlem görüyor.