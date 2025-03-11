Borsa İstanbul Günlük Kapanış Verileri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,08 puan artarak 10.438,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 0,60 puan ve yüzde 0,01 azalışla 10.421,64 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.357,09 puanı, en yüksek 10.522,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kazancıyla 10.438,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,68, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,10, teknoloji endeksi yüzde 3,70 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,84 puan ve yüzde 0,14 kazançla 11.705,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 43'ü geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 916 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 2 bin 916 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 3 milyon 475 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,26, bileşik getirisi de yüzde 38,37 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,4833 lira, satışta 36,6295 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,4303 lira, satışta 36,5762 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2950 ve dolar/yen paritesi 147,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,4 artışla 69,9 dolardan işlem görüyor.