Borsa İstanbul Haftalık Veriler

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,84 gerilerken, altının gram fiyatı yüzde 4,22, dolar/TL yüzde 0,56, avro/TL yüzde 1,94 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.065,17 puanı ve en yüksek 9.733,62 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,84 altında 9.311,88 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,22 artışla 4 bin 350 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,20 yükselişle 29 bin 400 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 6 bin 990 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,29 artarak 7 bin 290 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,56 artarak 39,4380 liraya, avro da yüzde 1,94 artışla 45,5370 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,91, emeklilik fonları yüzde 0,67 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,36 ile "fon sepeti" fonları oldu.