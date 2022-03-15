Borsa İstanbul VİOP'ta Fiziki Teslimatlı DİBS Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtı - Son Dakika

Borsa İstanbul, Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmelerini Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) 15 Mart tarihinde işleme açtı.

Borsa İstanbul, VİOP'ta Fiziki Teslimatlı DİBS Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtığını duyurdu. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Vadeli İşlem Sözleşmelerinin dayanak varlıkları 2023, 2026 ve 2030 vadeli devlet iç borçlanma senetleri olacak. Söz konusu dayanak varlıklar piyasayı temsil kabiliyeti olan, likiditesi yüksek, DİBS Piyasa Yapıcılığı Sistemi içinde bulunan 2 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık gösterge niteliğindeki kıymetler olarak seçildi.

Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmeleri özellikle finans sektörünün ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini daha sağlıklı bir şekilde yönetmelerine, spot/vadeli piyasa arasındaki akışkanlığı sağlayarak tahvil ve bono piyasasındaki derinliğin artmasına ve daha etkin fiyat oluşumuna imkan verecek. Takasbank'ın Merkezi Karşı Taraf hizmeti vereceği bu sözleşmeler, ilgili DİBS'in vade sonunda fiziki teslimatı ile sonlanacak. DİBS vadeli işlem sözleşmeleri, bankaların yanı sıra tahvil portföyü bulunan ve piyasa faiz oranlarının değişiminden korunmak isteyen yatırımcılara da hitap edecek. - İSTANBUL