Borsa İstanbul VİOP'ta Fiziki Teslimatlı DİBS Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Borsa İstanbul VİOP'ta Fiziki Teslimatlı DİBS Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtı

15.03.2022 10:07
Borsa İstanbul VİOP'ta Fiziki Teslimatlı DİBS Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtı

Borsa İstanbul, Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmelerini Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) 15 Mart tarihinde işleme açtı.

Borsa İstanbul, Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmelerini Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) 15 Mart tarihinde işleme açtı.

Borsa İstanbul, VİOP'ta Fiziki Teslimatlı DİBS Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtığını duyurdu. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Vadeli İşlem Sözleşmelerinin dayanak varlıkları 2023, 2026 ve 2030 vadeli devlet iç borçlanma senetleri olacak. Söz konusu dayanak varlıklar piyasayı temsil kabiliyeti olan, likiditesi yüksek, DİBS Piyasa Yapıcılığı Sistemi içinde bulunan 2 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık gösterge niteliğindeki kıymetler olarak seçildi.

Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmeleri özellikle finans sektörünün ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini daha sağlıklı bir şekilde yönetmelerine, spot/vadeli piyasa arasındaki akışkanlığı sağlayarak tahvil ve bono piyasasındaki derinliğin artmasına ve daha etkin fiyat oluşumuna imkan verecek. Takasbank'ın Merkezi Karşı Taraf hizmeti vereceği bu sözleşmeler, ilgili DİBS'in vade sonunda fiziki teslimatı ile sonlanacak. DİBS vadeli işlem sözleşmeleri, bankaların yanı sıra tahvil portföyü bulunan ve piyasa faiz oranlarının değişiminden korunmak isteyen yatırımcılara da hitap edecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Borsa İstanbul, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul VİOP'ta Fiziki Teslimatlı DİBS Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtı - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Konut satışları şubat ayında %20,1 arttı!
10:05 Boşandığı kadını sokak ortasında döven adam, önce gözaltına alındı sonra serbest bırakıldı!
10:00 Seda Sayan, sevgilisi Çağlar Ökten ile 2 ay sonra evleneceğini duyurdu!
09:57 Zelenski'nin danışmanı savaşın biteceği tarihi işaret etti: Rus ordusunun kaynakları azaldı, savaş mayıs ayı başında sona erer
09:47 Çorum'da camiye girdi, namaz kılarken ısıtıcıyı açtı! Bıraktığı not herkesi duygulandırdı
09:42 Rus ordusu Çin'den silahlı insansız hava aracı desteği istedi!
09:41 Yaptırım uygulanan Abramoviç'in jeti İstanbul'a uğradı, yatı da İstanbul'a geliyor
09:24 Zelenski, Ukrayna Savaşı'nda ölen ABD'li gazetecinin ailesine mektup yazdı
09:22 Macron'un yeni tarzı merak konusu oldu: İşte Elysee Sarayı'ndan yeni sportif Macron fotoğrafları
09:01 Atı yorulunca arabayı kendisi çekmişti! İş insanı triportör hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 10:18:50. #1.12#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul VİOP'ta Fiziki Teslimatlı DİBS Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement