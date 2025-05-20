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Ekonomi

Borsa İstanbul Yükselişte

Borsa İstanbul Yükselişte

Cenk Akyoldaş, Borsa İstanbul'daki yükselişi bankacılık ve holding hisselerine bağlıyor.

20.05.2025 11:39
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BULLS Yatırım Yurtdışı Piyasalar Direktörü, Ekonomist Cenk Akyoldaş, Borsa İstanbul'daki yükselişi bankacılık ve holding hisselerindeki güçlü performansa bağlayarak, "Yurt dışı endekslerdeki toparlanma, CDS'lerdeki gerileme ve TL likiditesindeki rahatlama ile birlikte Borsa İstanbul mali sektör öncülüğünde pozitif bir ivme kazandı. Yılın ikinci yarısına yaklaşırken hisse bazlı ayrışmaların artması bekleniyor" dedi. Küresel piyasalarda ise Moody's'in ABD'nin kredi notunu Aaa'dan Aa1'e düşürmesini değerlendiren Akyoldaş, "Kısa vadede sınırlı bir etki yaratırken, uzun vadede borçlanma maliyetleri üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Akyoldaş, Borsa İstanbul'da mali sektör ve bankacılık hisseleri öncülüğünde yükseliş trendi ivmesini koruduğunu belirterek özellikle büyük banka hisselerine gelen alımların, endeksin yukarı yönlü hareketine destek verdiğini aktardı. Borsa İstanbul'da mali endeksin yüzde 2'yi aşan yükselişine dikkat çeken Akyoldaş, "Yatırımcı ilgisinin özellikle banka hisselerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Yapı Kredi, Akbank ve Koç Holding gibi güçlü isimler günün en çok işlem görenleri arasında yer aldı. Koç Holding, THY ve Aselsan'ında takip edilen hisseler arasında. Genel olarak piyasalarda risk iştahı güçlü seyrini sürdürüyor" diye konuştu.

Jeopolitik gelişmelerin özellikle enerji ve savunma hisseleri üzerinde oynaklığı artırabileceğini ifade eden Akyoldaş, yatırımcılara seslenerek, bu belirsizlik ortamında riskleri dikkatle takip etmeyi sürdürmelerini önerdi.

'ALTIN PİYASASINDA SINIRLI YUKARI HAREKET VAR'

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,5 artışla 4 milyon 54 bin TL'ye yükseldi. Akyoldaş, jeopolitik belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz adımlarının altın fiyatları üzerindeki etkisine değinerek"ABD tahvil faizlerindeki yön arayışı ve Moody's'in not indirimi sonrası artan güvenli liman talebi altına destek vermeye devam ediyor" dedi.

'ABD BORSALARI KREDİ NOTU ŞOKUNU ATLATTI'

Piyasanın not indirimi şokunu sindirdiğini belirten Akyoldaş şunları söyledi:

"Moody's'in ABD'nin kredi notunu Aaa'dan Aa1'e düşürmesine rağmen, ABD borsaları haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Buna göre, Dow Jones: yüzde 0,32, S&P 500: yüzde 0,09, Nasdaq: yüzde 0,02 oldu. 2023'te Fitch, 2011'de S&P not indirimi yapmıştı. Moody's'in bu adımı sürpriz değil. Ancak bu tarz not düşüşleri uzun vadede borçlanma maliyetlerini artırabileceğinden özellikle tahvil piyasası üzerinde baskı yaratabilir."

'FED YETKİLİLERİ TEMKİNLİ'

Akyoldaş, Fed yetkililerinin ekonomik belirsizliklerin sürdüğünü belirtterek, faiz indirimlerine dair net bir takvim sunmadıklarına belirterek, Fed üyelerinden gelen mesajlar, veri bağımlı duruşun korunduğunu gösteriyor. Özellikle seçim öncesi dönemde agresif bir adım beklenemiyor" ifadelerini kullandı.

'ÇİN'DEN GELEN FAİZ İNDİRİMLERİ EMTİA PİYASALARINDA VOLATİLİTE YARATABİLİR'

Diğer taraftan Çin Merkez Bankası'nın, hem 1 yıllık hem de 5 yıllık kredi faiz oranlarını düşürerek piyasaları destekleme sinyali verdiği paylaşan Akyoldaş, "Buna göre 1Y LPR: yüzde 3,0, 5Y LPR: yüzde3,5 olduğunu görüyoruz. Çin'den gelen faiz indirimleri emtia piyasalarında volatilite yaratabilir. Ancak bu adım, gelişmekte olan ülkeler için dış talep beklentilerini güçlendirebilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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