Borsa rekor tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi

Borsa rekor tazeledi

12.04.2022 18:28
Borsa rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 kazançla 2.463,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi 2.474,70 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 kazançla 2.463,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi 2.474,70 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 60,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,98 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.474,70 puana, kapanış rekorunu da 2.463,76 puana taşıdı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Analistler, enflasyon baskısı sonucu merkez bankalarının "şahin" tutumunu devam ettireceği beklentilerinin devam etmesine karşın bugün açıklanan ABD enflasyon verileri sonrası piyasalarda sakinleşme gözlendiğini ifade etti.

Avrupa borsalarında düşüş eğiliminin sürmesi ile bugün dalgalı seyreden Borsa İstanbul'un daha sonra yükselişe geçerek pozitif ayrıştığını aktaran analistler, yarın Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının öne çıkacağını söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Çin'de dış ticaret dengesinin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Gayrimenkul, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa rekor tazeledi - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Karadeniz'de sürüklenen mayınları ANKA tespit etti
18:23 Derbi zaferi sonrası Fenerbahçeli futbolcudan Luiz Gustavo'ya olay hareket
18:01 New York'ta metroda düzenlenen saldırıyı, saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış
17:53 Cinsel organıyla 9 kiloluk ağırlık kaldıran kadın, milyonlarca izlenme aldı
17:52 Çalışanları enflasyondan korumak için Memur-Sen'den açıklama: Eşel – mobil sistemine geçelim
17:49 Ezeli rakibi, Luis Suarez'i Fenerbahçe'nin elinden kaptı!
17:36 New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi
17:20 New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi
17:18 Kulüpler Birliği, TFF'ye yabancı kuralıyla ilgili net sayıyı verdi
17:04 Markette hırsızlık yaptı, yakalanınca montuna sakladığı peynirleri bıraktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 18:36:35. #1.11#
SON DAKİKA: Borsa rekor tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement