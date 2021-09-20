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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

20.09.2021 18:48
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 669 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 669 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding58.579.244.9551,15
Ford Otosan57.970.332.0008,31
Ereğli Demir Çelik57.715.000.0001,26
Enka İnşaat56.784.000.0000,97
Bim Mağazalar41.046.720.0007,39
Garanti Bankası38.136.000.0000,57
ASELSAN34.154.400.0001,70
Turkcell33.990.000.0001,68
SASA Polyester29.456.000.0008,34
Akbank27.820.000.0000,41
Tüpraş26.920.064.0002,19
Şişe Cam25.118.355.2610,98
Türk Telekom24.815.000.0001,99
Tofaş Oto Fabrikası23.940.000.0005,60
İş Bankası (C)23.174.845.5000,33
Arçelik21.420.584.0991,40
Coca Cola İçecek21.303.552.9932,38
Yapı ve Kredi Bankası20.103.982.0560,38
Sabancı Holding19.649.089.8560,47
Türk Hava Yolları17.677.800.0000,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, Koç Holding, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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