Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 982 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: ???????
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|78.252.930.000
|8,69
|Ereğli Demir Çelik
|74.340.000.000
|1,43
|Enka İnşaat
|71.456.000.000
|1,18
|Koç Holding
|70.092.222.102
|1,27
|Garanti Bankası
|50.610.000.000
|0,71
|İskenderun Demir Çelik
|49.387.000.000
|1,71
|ASELSAN
|42.727.200.000
|2,07
|BİM Mağazalar
|40.530.600.000
|6,03
|Turkcell
|39.644.000.000
|1,81
|Tüpraş
|38.840.017.920
|2,87
|Akbank
|37.596.000.000
|0,54
|SASA Polyester
|37.475.200.000
|9,29
|Şişe Cam
|34.461.158.132
|1,28
|Tofaş Ot. Fabrikası
|32.225.000.000
|6,44
|İş Bankası (C)
|32.129.785.800
|0,43
|Türk Telekom
|31.675.000.000
|2,07
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.987.032.058
|0,54
|Sabancı Holding
|28.239.190.405
|0,63
|Arçelik
|27.745.400.097
|1,87
|Gübre Fabrikaları
|24.081.400.000
|13,17
Kaynak: AA
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