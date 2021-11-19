Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 982 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: ???????

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 78.252.930.000 8,69 Ereğli Demir Çelik 74.340.000.000 1,43 Enka İnşaat 71.456.000.000 1,18 Koç Holding 70.092.222.102 1,27 Garanti Bankası 50.610.000.000 0,71 İskenderun Demir Çelik 49.387.000.000 1,71 ASELSAN 42.727.200.000 2,07 BİM Mağazalar 40.530.600.000 6,03 Turkcell 39.644.000.000 1,81 Tüpraş 38.840.017.920 2,87 Akbank 37.596.000.000 0,54 SASA Polyester 37.475.200.000 9,29 Şişe Cam 34.461.158.132 1,28 Tofaş Ot. Fabrikası 32.225.000.000 6,44 İş Bankası (C) 32.129.785.800 0,43 Türk Telekom 31.675.000.000 2,07 Yapı ve Kredi Bankası 29.987.032.058 0,54 Sabancı Holding 28.239.190.405 0,63 Arçelik 27.745.400.097 1,87 Gübre Fabrikaları 24.081.400.000 13,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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