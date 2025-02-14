Borsa Trump’ın Planıyla Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Borsa Trump’ın Planıyla Yükseldi

Trump'ın gümrük vergileri planı sonrası borsa yükseldi, Dow Jones %0,77 arttı.

14.02.2025 01:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York borsası ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı gümrük vergileri uygulama planına ilişkin kararı imzalaması sonrasında yükselişle kapandı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,77 artarak 44.711,43 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,04 artışla 6.115,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,5 kazançla 19.945,64 puana çıktı.

ABD Başkanı Trump, ticari ilişkilerde karşılıklı olmayan düzenlemelere karşı kapsamlı bir planın geliştirilmesi talimatının verildiği kararı imzalarken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Trump, KDV sistemini kullanan ülkeleri ele alacaklarını dile getirerek, "KDV, bir tarife olarak değerlendirilecek." diye konuştu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,5 yükseldi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 8 Şubat ile biten haftada 213 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında düştü.

Ülkede hanehalkı borcu, 2024'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 artarak 18,04 trilyon dolarla rekor tazeledi.

Analistler, beklenenden daha yüksek ÜFE verilerine rağmen, yeni tarife planlarının enflasyonist baskılar ve küresel ticaret gerilimlerine ilişkin bazı endişeleri hafiflettiğini belirtti.

İşsizlik maaşı başvurularına dair verilerin de ABD'de iş gücü piyasasının gücünü sürdürdüğüne işaret ettiğini söyleyen analistler, verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını düşürmeye devam etmek için acele edilmemesi gerektiği yönündeki söylemiyle uyumlu olduğunu kaydetti.

Verilerin yayımlanması sonrasında yüzde 4,62'ye kadar çıkan ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi daha sonra yüzde 4,52 seviyesinde dengelendi.

Kaynak: AA

İşsizlik maaşı, Donald Trump, Donald Trump, Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa Trump’ın Planıyla Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
22:16 Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’un cezası belli oldu Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 PKK elebaşı Öcalan’dan Cemil Bayık’a mektup PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
09:01 Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 03:11:08. #1.13#
SON DAKİKA: Borsa Trump’ın Planıyla Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.