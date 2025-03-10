Borsa Trump's Tarife Endişeleriyle Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa Trump's Tarife Endişeleriyle Düştü

New York borsası, Trump'ın tarife politikası sebebiyle endişelerle haftaya düşüşle başladı.

10.03.2025 17:16
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New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği tarife politikasına ilişkin endişelerle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,05 azalarak 42.353,26 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,43 azalışla 5.687,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,98 kayıpla 17.836,07 puana geriledi.

Trump'ın hafta sonunda yaptığı açıklamaların, tarifelerle birlikte ticarette artan gerilimin ekonomik yavaşlamayı tetikleyebileceğine dair endişeleri körüklemesiyle pay piyasaları yeni haftaya negatif başlangıç yaptı.

ABD Başkanı Trump, pazar günü verdiği bir röportajda, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin, bu yıl ülke ekonomisinin resesyona girmesine ya da enflasyonun artmasına yol açabileceği olasılığını göz ardı etmedi.

Tarifeler nedeniyle bu yıl resesyon beklenip beklenmediği sorusuna yanıt veren Trump, böyle konularda tahmin yapmaktan "nefret ettiğini" söyledi. Trump, "Şu anda bir geçiş dönemi var çünkü yaptığımız şey çok büyük. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz. Bu, çok önemli bir şey. Her zaman biraz zaman alan dönemler vardır." dedi.

Tarifelerin enflasyonu körükleyip körüklemeyeceğine ilişkin ise Trump, enflasyonu etkileyebileceğini ancak faiz oranlarının da düştüğünü vurguladı.

Trump'ın tarife politikasına ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, çelik ve alüminyum ithalatına getirilen yüzde 25 gümrük vergisinin 12 Mart'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Makroekonomik veri tarafında ise geçen hafta açıklanan istihdam verilerinden alınan sinyaller ABD'deki büyümeye ilişkin riskleri destekledi.

Analistler, tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceğine dair endişelerin de devam ettiğini, çarşamba günü açıklanacak tüketici enflasyonu ile perşembe günü açıklanacak üretici enflasyonu verilerinin yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.

Kurumsal tarafta ise Trump'ın seçim zaferinin ardından hızla yükselişe geçen ve daha sonra bu ivmesini kaybeden ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, UBS'in şirketin ilk çeyrekteki araç teslimatlarına ilişkin tahminini düşürmesinin ardından yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa Trump's Tarife Endişeleriyle Düştü - Son Dakika

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