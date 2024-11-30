Borsa ve Dolar Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Borsa ve Dolar Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %1,07 kazanımla kapattı, dolar %0,42 arttı.

30.11.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,07 değer kazanarak 9.652,00 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.575,85 ve en yüksek 9.744,57 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,58 yükselerek 11.522,08 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 9.265,51 puan, Sanayi Endeksi 1,34 artışla 12.786,90 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,92 artışla 13.524,68 puan oldu.

Papilon Savunma en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,38 ile Papilon Savunma oldu.

Papilon Savunma'yı, yüzde 18,18 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 14,78 ile Anadolu Sigorta izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,17 ile VakıfBank, yüzde 8,14 ile Fenerbahçe, yüzde 6,36 ile Kaleseramik olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 508 milyar 447 milyon lirayla Koç Holding, 506 milyar 100 milyon lirayla Garanti BBVA ve 393 milyar 300 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,17 azalışla 2 bin 965 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,15 değer kaybederek 20 bin 115 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,42 artışla 34,6950 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,76 artışla 36,6660 lira oldu.

Geçen hafta 43,2750 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,73 değer kazanarak 44,0240 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,99 yükselişle 39,4110 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa ve Dolar Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Fenerbahçe’ye gelecek mi Acun Ilıcalı’ya Talisca’yı Hülya Avşar da sordu Fenerbahçe'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'ya Talisca'yı Hülya Avşar da sordu
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
10:03 Suriye’deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad’ın şah damarı kesildi Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
02:46 Gürcistan’da Hükümet Karşıtı Gösteriler Gürcistan'da Hükümet Karşıtı Gösteriler
14:19 O Ses Türkiye’den kovulan Nur Cennet’in son halini görenler tanıyamıyor O Ses Türkiye'den kovulan Nur Cennet'in son halini görenler tanıyamıyor
14:15 Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu
14:08 Geri dönüşüm karşılığında para ödenecek Sakın çöpe atmayın Geri dönüşüm karşılığında para ödenecek! Sakın çöpe atmayın
14:04 Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu
13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:26 Kurşunlu Camii’nde Yangın Çıktı Kurşunlu Camii'nde Yangın Çıktı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
13:23 Adana’da yaya geçidindeki ölümlü kazada sürücü, hastalıkları nedeniyle tahliye edildi Adana'da yaya geçidindeki ölümlü kazada sürücü, hastalıkları nedeniyle tahliye edildi
12:58 Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com’a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com'a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 11:26:52. #1.12#
SON DAKİKA: Borsa ve Dolar Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.