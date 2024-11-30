Borsa ve Dolar Yükseldi

Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,07 değer kazanarak 9.652,00 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.575,85 ve en yüksek 9.744,57 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,58 yükselerek 11.522,08 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 9.265,51 puan, Sanayi Endeksi 1,34 artışla 12.786,90 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,92 artışla 13.524,68 puan oldu.

Papilon Savunma en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,38 ile Papilon Savunma oldu.

Papilon Savunma'yı, yüzde 18,18 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 14,78 ile Anadolu Sigorta izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,17 ile VakıfBank, yüzde 8,14 ile Fenerbahçe, yüzde 6,36 ile Kaleseramik olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 508 milyar 447 milyon lirayla Koç Holding, 506 milyar 100 milyon lirayla Garanti BBVA ve 393 milyar 300 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,17 azalışla 2 bin 965 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,15 değer kaybederek 20 bin 115 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,42 artışla 34,6950 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,76 artışla 36,6660 lira oldu.

Geçen hafta 43,2750 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,73 değer kazanarak 44,0240 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,99 yükselişle 39,4110 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)