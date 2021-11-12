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Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

12.11.2021 19:04
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre ve Enerji21,1021,80-3,21ARD...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Biotrend Çevre ve Enerji21,1021,80-3,21
ARD Bilişim Teknolojileri50,0050,95-1,86
Yataş12,8513,09-1,83
Sarkuysan16,4316,71-1,68
Anadolu Efes24,4024,76-1,45
MLP Sağlık28,5228,92-1,38
Erbosan125,50127,10-1,26
Zorlu Enerji1,671,69-1,18
TAV Havalimanları28,6628,90-0,83
Halkbank4,584,61-0,65
Anadolu Grubu Holding30,6030,78-0,58
Tüpraş155,60156,50-0,58
İndeks Bilgisayar6,526,55-0,46
Enerjisa Enerji11,5411,59-0,43
Koza Madencilik17,4117,47-0,34
İş Yatırım Menkul Değerler17,4417,50-0,34
Vakıflar Bankası3,683,69-0,27
Kordsa Teknik Tekstil28,6028,66-0,21
Ülker Bisküvi19,2919,33-0,21
Garanti Bankası10,5810,60-0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Bilişim, Enerji, Yataş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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