Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|122,80
|111,70
|9,94
|Ziraat GMYO
|2,31
|2,20
|5,00
|Verusa Holding
|49,00
|47,00
|4,26
|Coca Cola İçecek
|87,85
|85,30
|2,99
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,37
|1,34
|2,24
|Netaş Telekomünikasyon
|18,16
|17,80
|2,02
|Akbank
|6,07
|5,95
|2,02
|Mavi Giyim
|72,95
|71,55
|1,96
|Şok Marketler Ticaret
|11,15
|10,94
|1,92
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,04
|48,14
|1,87
|Tüpraş
|140,30
|137,80
|1,81
|Zorlu Enerji
|1,71
|1,68
|1,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,46
|6,35
|1,73
|Türk Telekom
|7,72
|7,59
|1,71
|Anadolu Efes
|23,58
|23,22
|1,55
|Arçelik
|34,38
|33,86
|1,54
|Türk Hava Yolları
|15,49
|15,28
|1,37
|Pegasus
|81,60
|80,50
|1,37
|Alarko Holding
|9,97
|9,85
|1,22
|İş Bankası (C)
|5,82
|5,75
|1,22
Kaynak: AA
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