Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 122,80 111,70 9,94 Ziraat GMYO 2,31 2,20 5,00 Verusa Holding 49,00 47,00 4,26 Coca Cola İçecek 87,85 85,30 2,99 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,37 1,34 2,24 Netaş Telekomünikasyon 18,16 17,80 2,02 Akbank 6,07 5,95 2,02 Mavi Giyim 72,95 71,55 1,96 Şok Marketler Ticaret 11,15 10,94 1,92 ARD Bilişim Teknolojileri 49,04 48,14 1,87 Tüpraş 140,30 137,80 1,81 Zorlu Enerji 1,71 1,68 1,79 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,46 6,35 1,73 Türk Telekom 7,72 7,59 1,71 Anadolu Efes 23,58 23,22 1,55 Arçelik 34,38 33,86 1,54 Türk Hava Yolları 15,49 15,28 1,37 Pegasus 81,60 80,50 1,37 Alarko Holding 9,97 9,85 1,22 İş Bankası (C) 5,82 5,75 1,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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