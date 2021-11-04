Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Global Yatırım Holding 1,98 1,80 10,00 Ziraat GMYO 2,43 2,21 9,95 Halk GMYO 2,88 2,62 9,92 Türk Hava Yolları 16,97 15,58 8,92 Turkcell 16,83 15,84 6,25 Pegasus 88,90 83,85 6,02 Torunlar GMYO 4,04 3,82 5,76 Karsan Otomotiv 3,80 3,62 4,97 Deva Holding 24,14 23,08 4,59 Koza Madencilik 16,35 15,66 4,41 QUA Granite Hayal Yapı 11,77 11,31 4,07 Şok Marketler Ticaret 11,65 11,21 3,93 Vakıflar Bankası 3,71 3,57 3,92 İş Bankası (C) 6,18 5,96 3,69 Koza Altın 107,30 103,50 3,67 Eczacıbaşı İlaç 6,05 5,84 3,60 Çimsa 29,16 28,16 3,55 Kartonsan 52,55 50,75 3,55 Yapı ve Kredi Bankası 2,98 2,88 3,47 Petkim 6,53 6,32 3,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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