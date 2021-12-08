Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 14,76 13,42 9,99 TAV Havalimanları 38,50 35,46 8,57 Türk Hava Yolları 20,38 19,20 6,15 Brisa 33,96 32,00 6,13 Emlak Konut GMYO 2,54 2,40 5,83 Anadolu Grubu Holding 42,50 40,18 5,77 Alkim Kimya 20,36 19,30 5,49 İş Yatırım Menkul Değerler 21,80 20,92 4,21 Erbosan 145,20 139,50 4,09 Tekfen Holding 21,98 21,16 3,88 Pegasus 100,20 96,55 3,78 İş Bankası (C) 7,66 7,39 3,65 QUA Granite Hayal Yapı 15,02 14,50 3,59 ASELSAN 23,90 23,08 3,55 İndeks Bilgisayar 8,29 8,03 3,24 Selçuk Ecza Deposu 12,00 11,63 3,18 Ziraat GMYO 2,72 2,64 3,03 Ege Endüstri 1.975,00 1.917,60 2,99 Koç Holding 33,40 32,46 2,90 Akbank 7,41 7,21 2,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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