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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

22.11.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.100,200,33-25,68
İş Bankası (C)7,11-0,424,67
İş Bankası (Kur.)385.000,00

1,32
İş Fin.Kir.3,401,49-11,92
İş Girişim8,374,10-55,83
İş GMYO2,420,83-4,72
İş Y. Men. Değ.19,301,0516,28
İş Yat. Ort.2,911,04-13,47
İşbir Holding42,00-5,06-21,76
İşbir Sentetik Dokuma10,88-3,03

Işık Plastik5,571,64

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,931,09-18,42
İttifak Holding1,46-2,01-34,53
İz Hayvancılık Tarım20,64-0,1014,67
İzmir Demir Çelik2,425,22-26,88
İzmir Fırça6,925,8124,46
Jantsa Jant Sanayi61,802,5749,10
Kafein Yazılım20,002,67-6,28
Kalekim Kimyevi Maddeler19,446,81

Kaplamin26,266,49-22,31
Kardemir (A)7,684,3529,08
Kardemir (B)7,654,0845,16
Kardemir (D)8,321,7143,94
Karel Elektronik9,702,3244,25
Karsan Otomotiv4,171,4628,31
Karsu Tekstil8,171,62-4,44
Kartal Yenilenebilir Enerji12,710,32

Kartonsan54,203,93-42,75
Katmerciler Ekipman1,460,69-15,72
Kent Gıda172,7010,00-51,43
Kerevitaş Gıda4,776,47-27,51
Kervan Gıda12,843,0525,45
Kervansaray Yat. Holding0,64-3,03-49,21
Kiler GMYO2,272,25-9,56
Kızılbük GYO36,240,95

Klimasan Klima9,792,0916,03
Koç Holding27,880,8736,32
Konfrut Gıda4,152,72-1,78
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,901,91204,66
Konya Çimento947,809,99-16,12
Koray GMYO7,272,2563,37
Kordsa Teknik Tekstil31,080,7899,87
Koza Altın119,10-0,9223,16
Koza Madencilik18,50-1,1819,43
Körfez GMYO5,942,772,41
Kristal Kola1,353,05-55,81
Kron Telekomünikasyon35,181,62-4,51
Kuştur Kuşadası Turizm210,003,9633,50
Kuyas Yatırım3,129,8635,65
Kütahya Porselen89,503,7177,40
Kütahya Şeker Fabrikası28,320,07

Lider Faktoring3,576,254,69
Link Bilgisayar27,602,68-12,65
Logo Yazılım44,083,7241,55
Lokman Hekim Sağlık11,981,1970,37
Lüks Kadife50,753,2376,74
Makina Takım3,313,76-2,93
Manas Enerji Yönetimi15,612,03

Margün Enerji8,781,04

Marka Yatırım Holding3,980,76-38,10
Marmaris Altınyunus180,404,1662,38
Marshall234,802,09-23,44
Martı GMYO0,952,15-62,80
Martı Otel1,811,69-15,02
Matriks Bilgi Dağıtım23,181,93

Mavi Giyim77,40-0,0649,97
Mazhar Zorlu Holding32,426,092,99
Meditera Tıbbi Malzeme37,166,48

Mega Polietilen5,133,85-33,03
Menderes Tekstil2,183,81-29,45
Mercan Kimya11,12-9,96

Merit Turizm27,74-0,86167,78
Merko Gıda5,147,76-40,51
Metemtur Yatırım2,821,81-65,12
Metro Holding1,322,33-36,54
Metro Petrol ve Tesisleri2,811,81-2,77
Metro Yatırım Ortaklığı1,760,57-24,46
Mia Teknoloji17,38

Migros Ticaret42,460,76-0,79
Milpa4,000,25-13,04
Mistral GMYO4,552,02-2,69
MLP Sağlık29,90-0,6050,48
MMC San. ve Tic. Yat.5,420,5617,83
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,931,32-41,52
Mondi Tire Kutsan9,067,0919,21
Nasmed Egepol7,509,49

Naturel Enerji36,163,261,84
Naturelgaz7,421,50

Net Holding5,20-0,1951,60
Netaş Telekom.18,264,34-34,97
Niğbaş Niğde Beton7,433,19-85,71
Nuh Çimento42,341,68-11,84
Nurol GMYO10,220,2040,19
Odaş Elektrik1,642,50-43,90
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,551,65

Orge Enerji Elektrik6,502,0440,92
Orma Orman Mahsulleri24,980,0069,70
Osmanlı Menkul25,584,75-16,80
Ostim Endüstriyel Yat1,751,16-25,01
Otokar390,402,6628,30
Oyak Çimento7,371,24-16,06
Oyak Yat. Ort.7,081,432,58
Oyak Yatırım Menkul29,56-0,47

Oylum Sınai Yatırımlar8,672,0084,08
Özak GMYO5,772,6713,14
Özbal Çelik Boru18,723,77185,80
Özderici GMYO1,734,22-22,07
Özerden Plastik8,167,37-9,33
Pamel Elektrik61,351,24187,76
Panora GMYO7,302,8224,34
Papilon Savunma14,492,99-36,27
Park Elek.Madencilik5,666,395,40
Parsan34,303,4441,15
Pegasus94,001,4026,01
Peker GMYO1,050,96-55,11
Penguen Gıda4,226,57-16,44
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım206,309,97

Pera GMYO1,391,46-20,65
Pergamon Dış Ticaret23,201,2226,58
Petkim7,740,2655,42
Petrokent Turizm3.645,000,02302,14
Pınar Et ve Un20,207,73-7,69
Pınar Su3,701,37-8,96
Pınar Süt18,204,36-19,29
Plastikkart17,98-0,1126,23
Polisan Holding3,023,07-21,45
Politeknik Metal331,301,75-18,34
Prizma Press Matbaacılık3,850,26-29,74
QNB Finans Fin. Kir.63,150,00-49,60
QNB Finansbank35,00-0,74-50,25
QUA Granite Hayal Yapı11,785,18

Ral Yatırım Holding12,199,92174,55
Ray Sigorta10,394,74-32,75
Reysaş GMYO3,441,786,11
Reysaş Lojistik5,133,01-0,85
Rhea Girişim2,10-0,47-43,55
Rodrigo Tekstil13,393,40-2,33
Royal Halı2,970,34-13,66
RTA Laboratuvarları20,18-0,79-33,36
Sabancı Holding13,81-0,2225,25
Safkar Ege Soğutmacılık7,273,71-33,18
Sanel Mühendislik4,84-0,6241,52
Sanifoam Sünger31,969,98135,00
Sanko Pazarlama9,943,017,25
Saray Matbaacılık4,014,97-54,28
Sarkuysan16,952,2394,89
Sasa Polyester34,503,11130,24
Say Yenilenebilir Enerji22,865,25168,63
Sekuro Plastik18,321,6131,23
Selçuk Ecza Deposu10,23-0,39-23,84
Selçuk Gıda4,649,95-6,83
Selva Gıda Sanayi9,001,12

Senkron Güvenlik24,60-1,20-6,32
Serve Film Prodüksiyon13,421,82-16,13
Servet GMYO83,309,976,25
Seyitler Kimya16,22-9,0820,47
Silverline Endüstri5,312,12-38,26
Sinpaş GMYO4,222,930,96
Smartiks Yazılım5,143,01-41,99
Sodaş Sodyum Sanayii23,947,74-9,10
Söktaş2,881,05-11,41
Sönmez Filament28,30-1,74-46,79
Sönmez Pamuklu8,493,79-42,47
Sumaş Suni Tahta95,451,5487,12
Şeker Fin. Kir.4,832,33-24,53
Şekerbank1,140,00-24,50
Şişe Cam11,21-0,3656,57
Şok Marketler Ticaret14,15-0,0713,38
T. Halk Bankası4,750,21-14,57
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,980,60-35,67
T.S.K.B.1,54-0,65-11,82
T.Tuborg18,170,782,48
Taç Tarım Ürünleri26,501,92151,66
Tat Gıda11,655,530,77
TAV Havalimanları28,121,3732,02
Tek-Art Turizm1,313,97-35,15
Tekfen Holding17,70-0,457,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,624,25-23,56
Temapol Polimer Plastik14,495,2326,00
Tetamat Gıda Yatırımları230,409,986,52
TGS Dış Ticaret17,35-7,4736,51
Tofaş Oto. Fab.69,407,68124,51
Torunlar GMYO4,041,513,59
Trabzon Liman33,501,334,30
Trabzonspor Sportif9,146,53274,59
Trend GMYO6,562,18-47,81
TSKB GMYO2,693,46-44,26
Tuğçelik14,080,7274,26
Tukaş8,068,04-16,82
Turcas Petrol4,142,99-14,64
Tureks Turizm Taşımacılık15,759,07

Turkcell17,83-1,0519,53
Tümosan Motor ve Traktör17,291,7122,89
Tüpraş158,101,9346,39
Türk Hava Yolları17,633,1636,56
Türk İlaç Serum10,092,85

Türk Prysmian Kablo54,109,91348,50
Türk Telekom8,97-0,8813,55
Türk Traktör189,303,1011,11
Türker Proje Gayrimenkul133,402,5418,16
Türkiye Sigorta5,191,57-15,99
Ufuk Yatırım19,10-2,0042,54
Ulaşlar Turizm Yat.3,69-2,38-12,97
Ulusal Faktoring2,290,88

Ulusoy Elektrik54,500,556,13
Ulusoy Un Sanayi6,349,8824,59
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,692,42-27,78
Utopya Turizm17,400,23-55,15
Uzertaş Boya27,303,02-51,77
Ülker Bisküvi19,681,23-11,82
Ünlü Yatırım Holding5,844,85

Vakıf Fin. Kir.5,641,0865,49
Vakıf GMYO1,742,96-27,46
Vakıf Yat. Ort.5,830,69-20,79
Vakıflar Bankası3,940,25-16,35
Vakko Tekstil10,915,0074,10
Vanet Gıda6,484,85-16,17
VBT Yazılım20,983,55

Verusa Holding50,602,8512,24
Verusaturk Girisim28,005,26114,59
Vestel29,420,7563,97
Vestel Beyaz Eşya7,100,8559,96
Viking Kağıt6,744,33-25,11
Yapı ve Kredi Bank.3,54-0,2818,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,842,90-17,55
Yataş13,111,71-7,35
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,112,98-29,32
Yeni Gimat GMYO16,400,6841,48
Yeo Teknoloji50,551,30

Yeşil GMYO0,882,33-36,23
Yeşil Yapı1,071,90-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,031,50-52,53
Yibitaş İnşaat Malzeme11.010,005,87-29,42
Yonga Mobilya19,100,26-35,88
Yükselen Çelik5,481,675,48
Yünsa12,923,78-6,99
Ziraat GMYO2,330,43

Zorlu Enerji1,711,18-32,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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