Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|234.180,00
|15,18
|İş Bankası (B)
|34.155,10
|10,00
|-15,67
|İş Bankası (C)
|6,93
|-2,26
|2,02
|İş Bankası (Kur.)
|385.000,00
|1,32
|İş Fin.Kir.
|3,48
|0,29
|-9,84
|İş Girişim
|8,66
|2,24
|-54,30
|İş GMYO
|2,44
|2,52
|-3,94
|İş Y. Men. Değ.
|20,06
|-0,89
|20,86
|İş Yat. Ort.
|2,90
|-0,68
|-13,77
|İşbir Holding
|44,16
|5,14
|-17,73
|İşbir Sentetik Dokuma
|10,85
|-1,63
|Işık Plastik
|5,51
|0,36
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|0,00
|-19,30
|İttifak Holding
|1,37
|-0,72
|-38,57
|İz Hayvancılık Tarım
|20,00
|-1,77
|11,11
|İzmir Demir Çelik
|2,45
|0,41
|-25,97
|İzmir Fırça
|6,83
|1,49
|22,84
|Jantsa Jant Sanayi
|67,25
|5,91
|62,25
|Kafein Yazılım
|21,52
|3,56
|0,84
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,18
|1,27
|Kaplamin
|27,56
|9,98
|-18,46
|Kardemir (A)
|7,89
|-1,38
|32,61
|Kardemir (B)
|7,88
|-1,01
|49,53
|Kardemir (D)
|8,88
|1,14
|53,63
|Karel Elektronik
|10,07
|-1,27
|49,76
|Karsan Otomotiv
|4,14
|1,22
|27,38
|Karsu Tekstil
|8,26
|-0,48
|-3,39
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,90
|2,06
|Kartonsan
|60,20
|-0,25
|-36,41
|Katmerciler Ekipman
|1,52
|-2,56
|-12,25
|Kent Gıda
|184,80
|-9,99
|-48,03
|Kerevitaş Gıda
|4,94
|-1,00
|-24,92
|Kervan Gıda
|13,07
|-0,46
|27,69
|Kervansaray Yat. Holding
|0,71
|5,97
|-43,65
|Kiler GMYO
|2,27
|2,71
|-9,56
|Kızılbük GYO
|30,40
|-9,95
|Klimasan Klima
|9,72
|0,31
|15,20
|Koç Holding
|29,58
|1,72
|44,63
|Konfrut Gıda
|4,16
|-1,42
|-1,54
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,65
|0,28
|199,36
|Konya Çimento
|1.031,50
|1,74
|-8,72
|Koray GMYO
|6,88
|-1,85
|54,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|33,02
|0,55
|112,35
|Koza Altın
|121,10
|-1,14
|25,23
|Koza Madencilik
|18,88
|-0,26
|21,89
|Körfez GMYO
|5,81
|-0,68
|0,17
|Kristal Kola
|1,46
|2,10
|-52,21
|Kron Telekomünikasyon
|36,80
|-0,54
|-0,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|228,80
|4,00
|45,45
|Kuyas Yatırım
|3,05
|-3,79
|32,61
|Kütahya Porselen
|108,50
|3,33
|115,06
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,30
|0,78
|Lider Faktoring
|3,58
|3,77
|4,99
|Link Bilgisayar
|28,06
|1,81
|-11,19
|Logo Yazılım
|45,62
|4,35
|46,50
|Lokman Hekim Sağlık
|11,85
|-0,75
|68,52
|Lüks Kadife
|56,85
|9,96
|97,98
|Makina Takım
|3,23
|-0,62
|-5,28
|Manas Enerji Yönetimi
|16,08
|1,52
|Margün Enerji
|9,14
|4,46
|Marka Yatırım Holding
|3,90
|0,78
|-39,35
|Marmaris Altınyunus
|186,70
|1,36
|68,05
|Marshall
|235,00
|0,56
|-23,38
|Martı GMYO
|0,95
|2,15
|-62,80
|Martı Otel
|1,81
|0,00
|-15,02
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,82
|-0,87
|Mavi Giyim
|71,25
|-2,33
|38,06
|Mazhar Zorlu Holding
|31,26
|0,45
|-0,70
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,92
|4,83
|Mega Polietilen
|5,08
|-1,36
|-33,68
|Menderes Tekstil
|2,21
|2,79
|-28,48
|Mercan Kimya
|9,94
|-1,09
|Merit Turizm
|26,06
|1,16
|151,56
|Merko Gıda
|5,12
|1,39
|-40,74
|Metemtur Yatırım
|3,00
|9,89
|-62,90
|Metro Holding
|1,28
|-1,54
|-38,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,81
|-0,71
|-2,77
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,76
|1,73
|-24,46
|Mia Teknoloji
|23,12
|9,99
|Migros Ticaret
|43,40
|-0,60
|1,40
|Milpa
|3,97
|1,02
|-13,70
|Mistral GMYO
|4,53
|-1,52
|-3,12
|MLP Sağlık
|31,00
|-0,96
|56,01
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,29
|-1,12
|15,00
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,67
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,79
|-0,73
|-42,70
|Mondi Tire Kutsan
|8,91
|0,68
|17,24
|Nasmed Egepol
|7,91
|-3,06
|Naturel Enerji
|37,20
|2,99
|4,76
|Naturelgaz
|7,55
|1,21
|Net Holding
|5,49
|-0,36
|60,06
|Netaş Telekom.
|19,29
|-2,48
|-31,30
|Niğbaş Niğde Beton
|7,16
|-2,19
|-86,23
|Nuh Çimento
|42,94
|-1,24
|-10,59
|Nurol GMYO
|10,17
|2,73
|39,51
|Odaş Elektrik
|1,62
|1,89
|-44,59
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,05
|9,93
|Orge Enerji Elektrik
|6,57
|-1,05
|42,44
|Orma Orman Mahsulleri
|25,50
|-1,85
|73,23
|Osmanlı Menkul
|26,10
|-0,23
|-15,11
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,76
|1,15
|-24,58
|Otokar
|416,80
|4,72
|36,98
|Oyak Çimento
|7,42
|-0,93
|-15,49
|Oyak Yat. Ort.
|7,04
|0,00
|2,00
|Oyak Yatırım Menkul
|29,42
|-0,94
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,62
|3,36
|83,01
|Özak GMYO
|6,22
|3,49
|21,96
|Özbal Çelik Boru
|19,21
|-2,49
|193,28
|Özderici GMYO
|1,68
|0,00
|-24,32
|Özerden Plastik
|7,80
|-1,52
|-13,33
|Pamel Elektrik
|60,90
|1,42
|185,65
|Panora GMYO
|7,54
|-1,69
|28,43
|Papilon Savunma
|14,25
|-1,38
|-37,33
|Park Elek.Madencilik
|5,83
|-1,02
|8,57
|Parsan
|36,00
|4,23
|48,15
|Pegasus
|97,90
|-6,67
|31,23
|Peker GMYO
|1,06
|1,92
|-54,69
|Penguen Gıda
|4,24
|2,91
|-16,04
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|274,40
|9,98
|Pera GMYO
|1,38
|0,00
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|23,98
|2,83
|30,83
|Petkim
|7,67
|-3,40
|54,02
|Petrokent Turizm
|3.750,00
|4,17
|313,72
|Pınar Et ve Un
|19,97
|-1,24
|-8,74
|Pınar Su
|3,71
|-1,59
|-8,71
|Pınar Süt
|18,09
|-1,15
|-19,78
|Plastikkart
|18,10
|-0,28
|27,07
|Polisan Holding
|3,04
|-0,33
|-20,93
|Politeknik Metal
|360,90
|3,74
|-11,05
|Prizma Press Matbaacılık
|3,76
|-0,53
|-31,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|63,40
|-0,16
|-49,40
|QNB Finansbank
|35,02
|0,06
|-50,22
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,79
|-1,50
|Ral Yatırım Holding
|16,21
|9,97
|265,09
|Ray Sigorta
|12,46
|9,97
|-19,35
|Reysaş GMYO
|3,50
|1,16
|7,96
|Reysaş Lojistik
|5,23
|1,95
|1,08
|Rhea Girişim
|2,02
|1,00
|-45,70
|Rodrigo Tekstil
|13,28
|-0,15
|-3,14
|Royal Halı
|2,98
|1,71
|-13,37
|RTA Laboratuvarları
|20,84
|4,88
|-31,18
|Sabancı Holding
|13,55
|0,74
|22,89
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,95
|9,96
|-26,93
|Sanel Mühendislik
|4,93
|1,44
|44,15
|Sanifoam Sünger
|36,04
|9,95
|165,00
|Sanko Pazarlama
|9,99
|1,11
|7,79
|Saray Matbaacılık
|4,14
|-1,19
|-52,79
|Sarkuysan
|17,79
|-1,66
|104,54
|Sasa Polyester
|39,14
|1,82
|161,20
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,64
|9,99
|213,04
|Sekuro Plastik
|18,81
|2,73
|34,74
|Selçuk Ecza Deposu
|10,70
|2,10
|-20,34
|Selçuk Gıda
|4,63
|1,31
|-7,03
|Selva Gıda Sanayi
|8,67
|-4,62
|Senkron Güvenlik
|28,00
|8,78
|6,63
|Serve Film Prodüksiyon
|13,20
|2,33
|-17,50
|Servet GMYO
|90,25
|-4,24
|15,11
|Seyitler Kimya
|16,55
|0,42
|22,93
|Silverline Endüstri
|5,58
|4,10
|-35,12
|Sinpaş GMYO
|4,16
|-1,42
|-0,48
|Smartiks Yazılım
|5,12
|-0,19
|-42,21
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,98
|4,26
|-8,95
|Söktaş
|2,92
|3,55
|-10,17
|Sönmez Filament
|27,94
|0,79
|-47,47
|Sönmez Pamuklu
|8,19
|-0,12
|-44,50
|Sumaş Suni Tahta
|87,50
|1,69
|71,53
|Şeker Fin. Kir.
|4,93
|1,23
|-22,97
|Şekerbank
|1,16
|1,75
|-23,18
|Şişe Cam
|11,92
|-0,58
|66,49
|Şok Marketler Ticaret
|14,40
|-1,37
|15,38
|T. Halk Bankası
|5,25
|6,28
|-5,58
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,00
|7,53
|-32,39
|T.S.K.B.
|1,50
|-1,32
|-14,11
|T.Tuborg
|18,95
|-2,32
|6,88
|Taç Tarım Ürünleri
|24,86
|-0,08
|136,09
|Tat Gıda
|11,48
|-1,29
|-0,70
|TAV Havalimanları
|29,50
|-3,28
|38,50
|Tek-Art Turizm
|1,39
|3,73
|-31,19
|Tekfen Holding
|18,46
|-0,75
|12,56
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,66
|1,37
|-23,09
|Temapol Polimer Plastik
|15,54
|-0,38
|35,13
|Tetamat Gıda Yatırımları
|248,10
|8,77
|14,70
|TGS Dış Ticaret
|16,16
|-3,18
|27,14
|Tofaş Oto. Fab.
|79,45
|5,93
|157,03
|Torunlar GMYO
|3,92
|-1,75
|0,51
|Trabzon Liman
|34,50
|-0,86
|7,41
|Trabzonspor Sportif
|8,04
|-2,19
|229,51
|Trend GMYO
|6,42
|0,78
|-48,93
|TSKB GMYO
|2,58
|-1,53
|-46,54
|Tuğçelik
|17,60
|10,00
|117,82
|Tukaş
|7,82
|-0,26
|-19,30
|Turcas Petrol
|4,03
|-1,47
|-16,91
|Tureks Turizm Taşımacılık
|15,30
|0,66
|Turkcell
|19,06
|3,31
|27,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,90
|1,19
|27,22
|Tüpraş
|157,00
|-1,81
|45,37
|Türk Hava Yolları
|18,78
|-1,00
|45,47
|Türk İlaç Serum
|11,88
|10,00
|Türk Prysmian Kablo
|71,95
|9,93
|496,48
|Türk Telekom
|9,42
|2,61
|19,25
|Türk Traktör
|197,20
|1,91
|15,75
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,80
|0,30
|17,63
|Türkiye Sigorta
|5,21
|2,56
|-15,67
|Ufuk Yatırım
|18,90
|-0,53
|41,04
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,62
|0,84
|-14,62
|Ulusal Faktoring
|2,25
|0,90
|Ulusoy Elektrik
|56,00
|0,63
|9,06
|Ulusoy Un Sanayi
|6,59
|-2,37
|29,51
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,71
|0,59
|-26,92
|Utopya Turizm
|16,81
|-1,12
|-56,68
|Uzertaş Boya
|33,88
|10,00
|-40,14
|Ülker Bisküvi
|20,20
|-0,39
|-9,49
|Ünlü Yatırım Holding
|5,72
|-0,87
|Vakıf Fin. Kir.
|5,50
|0,55
|61,38
|Vakıf GMYO
|1,78
|1,14
|-25,80
|Vakıf Yat. Ort.
|5,86
|1,56
|-20,38
|Vakıflar Bankası
|4,02
|1,01
|-14,65
|Vakko Tekstil
|10,30
|-1,44
|64,37
|Vanet Gıda
|6,25
|1,30
|-19,15
|VBT Yazılım
|20,82
|1,96
|Verusa Holding
|52,10
|1,96
|15,57
|Verusaturk Girisim
|25,20
|-3,15
|93,13
|Vestel
|30,12
|-1,89
|67,87
|Vestel Beyaz Eşya
|7,30
|-1,22
|64,47
|Viking Kağıt
|6,46
|-1,37
|-28,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,33
|-4,03
|11,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,60
|2,35
|-18,21
|Yataş
|12,96
|-0,31
|-8,41
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,12
|2,30
|-29,09
|Yeni Gimat GMYO
|16,94
|0,89
|46,13
|Yeo Teknoloji
|55,55
|10,00
|Yeşil GMYO
|0,87
|-1,14
|-36,96
|Yeşil Yapı
|1,04
|0,00
|-43,48
|Yeşil Yatırım Holding
|1,98
|0,51
|-53,70
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.200,00
|-3,51
|-28,21
|Yonga Mobilya
|20,72
|9,92
|-30,44
|Yükselen Çelik
|5,54
|-1,42
|6,63
|Yünsa
|12,75
|-1,09
|-8,22
|Ziraat GMYO
|2,34
|-1,27
|Zorlu Enerji
|1,72
|1,18
|-31,99
(Son)
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