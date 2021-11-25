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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

25.11.2021 18:40
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)234.180,0015,18İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)234.180,00

15,18
İş Bankası (B)34.155,1010,00-15,67
İş Bankası (C)6,93-2,262,02
İş Bankası (Kur.)385.000,00

1,32
İş Fin.Kir.3,480,29-9,84
İş Girişim8,662,24-54,30
İş GMYO2,442,52-3,94
İş Y. Men. Değ.20,06-0,8920,86
İş Yat. Ort.2,90-0,68-13,77
İşbir Holding44,165,14-17,73
İşbir Sentetik Dokuma10,85-1,63

Işık Plastik5,510,36

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,920,00-19,30
İttifak Holding1,37-0,72-38,57
İz Hayvancılık Tarım20,00-1,7711,11
İzmir Demir Çelik2,450,41-25,97
İzmir Fırça6,831,4922,84
Jantsa Jant Sanayi67,255,9162,25
Kafein Yazılım21,523,560,84
Kalekim Kimyevi Maddeler19,181,27

Kaplamin27,569,98-18,46
Kardemir (A)7,89-1,3832,61
Kardemir (B)7,88-1,0149,53
Kardemir (D)8,881,1453,63
Karel Elektronik10,07-1,2749,76
Karsan Otomotiv4,141,2227,38
Karsu Tekstil8,26-0,48-3,39
Kartal Yenilenebilir Enerji13,902,06

Kartonsan60,20-0,25-36,41
Katmerciler Ekipman1,52-2,56-12,25
Kent Gıda184,80-9,99-48,03
Kerevitaş Gıda4,94-1,00-24,92
Kervan Gıda13,07-0,4627,69
Kervansaray Yat. Holding0,715,97-43,65
Kiler GMYO2,272,71-9,56
Kızılbük GYO30,40-9,95

Klimasan Klima9,720,3115,20
Koç Holding29,581,7244,63
Konfrut Gıda4,16-1,42-1,54
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,650,28199,36
Konya Çimento1.031,501,74-8,72
Koray GMYO6,88-1,8554,61
Kordsa Teknik Tekstil33,020,55112,35
Koza Altın121,10-1,1425,23
Koza Madencilik18,88-0,2621,89
Körfez GMYO5,81-0,680,17
Kristal Kola1,462,10-52,21
Kron Telekomünikasyon36,80-0,54-0,11
Kuştur Kuşadası Turizm228,804,0045,45
Kuyas Yatırım3,05-3,7932,61
Kütahya Porselen108,503,33115,06
Kütahya Şeker Fabrikası28,300,78

Lider Faktoring3,583,774,99
Link Bilgisayar28,061,81-11,19
Logo Yazılım45,624,3546,50
Lokman Hekim Sağlık11,85-0,7568,52
Lüks Kadife56,859,9697,98
Makina Takım3,23-0,62-5,28
Manas Enerji Yönetimi16,081,52

Margün Enerji9,144,46

Marka Yatırım Holding3,900,78-39,35
Marmaris Altınyunus186,701,3668,05
Marshall235,000,56-23,38
Martı GMYO0,952,15-62,80
Martı Otel1,810,00-15,02
Matriks Bilgi Dağıtım22,82-0,87

Mavi Giyim71,25-2,3338,06
Mazhar Zorlu Holding31,260,45-0,70
Meditera Tıbbi Malzeme39,924,83

Mega Polietilen5,08-1,36-33,68
Menderes Tekstil2,212,79-28,48
Mercan Kimya9,94-1,09

Merit Turizm26,061,16151,56
Merko Gıda5,121,39-40,74
Metemtur Yatırım3,009,89-62,90
Metro Holding1,28-1,54-38,46
Metro Petrol ve Tesisleri2,81-0,71-2,77
Metro Yatırım Ortaklığı1,761,73-24,46
Mia Teknoloji23,129,99

Migros Ticaret43,40-0,601,40
Milpa3,971,02-13,70
Mistral GMYO4,53-1,52-3,12
MLP Sağlık31,00-0,9656,01
MMC San. ve Tic. Yat.5,29-1,1215,00
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,67

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,79-0,73-42,70
Mondi Tire Kutsan8,910,6817,24
Nasmed Egepol7,91-3,06

Naturel Enerji37,202,994,76
Naturelgaz7,551,21

Net Holding5,49-0,3660,06
Netaş Telekom.19,29-2,48-31,30
Niğbaş Niğde Beton7,16-2,19-86,23
Nuh Çimento42,94-1,24-10,59
Nurol GMYO10,172,7339,51
Odaş Elektrik1,621,89-44,59
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,059,93

Orge Enerji Elektrik6,57-1,0542,44
Orma Orman Mahsulleri25,50-1,8573,23
Osmanlı Menkul26,10-0,23-15,11
Ostim Endüstriyel Yat1,761,15-24,58
Otokar416,804,7236,98
Oyak Çimento7,42-0,93-15,49
Oyak Yat. Ort.7,040,002,00
Oyak Yatırım Menkul29,42-0,94

Oylum Sınai Yatırımlar8,623,3683,01
Özak GMYO6,223,4921,96
Özbal Çelik Boru19,21-2,49193,28
Özderici GMYO1,680,00-24,32
Özerden Plastik7,80-1,52-13,33
Pamel Elektrik60,901,42185,65
Panora GMYO7,54-1,6928,43
Papilon Savunma14,25-1,38-37,33
Park Elek.Madencilik5,83-1,028,57
Parsan36,004,2348,15
Pegasus97,90-6,6731,23
Peker GMYO1,061,92-54,69
Penguen Gıda4,242,91-16,04
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım274,409,98

Pera GMYO1,380,00-21,22
Pergamon Dış Ticaret23,982,8330,83
Petkim7,67-3,4054,02
Petrokent Turizm3.750,004,17313,72
Pınar Et ve Un19,97-1,24-8,74
Pınar Su3,71-1,59-8,71
Pınar Süt18,09-1,15-19,78
Plastikkart18,10-0,2827,07
Polisan Holding3,04-0,33-20,93
Politeknik Metal360,903,74-11,05
Prizma Press Matbaacılık3,76-0,53-31,39
QNB Finans Fin. Kir.63,40-0,16-49,40
QNB Finansbank35,020,06-50,22
QUA Granite Hayal Yapı11,79-1,50

Ral Yatırım Holding16,219,97265,09
Ray Sigorta12,469,97-19,35
Reysaş GMYO3,501,167,96
Reysaş Lojistik5,231,951,08
Rhea Girişim2,021,00-45,70
Rodrigo Tekstil13,28-0,15-3,14
Royal Halı2,981,71-13,37
RTA Laboratuvarları20,844,88-31,18
Sabancı Holding13,550,7422,89
Safkar Ege Soğutmacılık7,959,96-26,93
Sanel Mühendislik4,931,4444,15
Sanifoam Sünger36,049,95165,00
Sanko Pazarlama9,991,117,79
Saray Matbaacılık4,14-1,19-52,79
Sarkuysan17,79-1,66104,54
Sasa Polyester39,141,82161,20
Say Yenilenebilir Enerji26,649,99213,04
Sekuro Plastik18,812,7334,74
Selçuk Ecza Deposu10,702,10-20,34
Selçuk Gıda4,631,31-7,03
Selva Gıda Sanayi8,67-4,62

Senkron Güvenlik28,008,786,63
Serve Film Prodüksiyon13,202,33-17,50
Servet GMYO90,25-4,2415,11
Seyitler Kimya16,550,4222,93
Silverline Endüstri5,584,10-35,12
Sinpaş GMYO4,16-1,42-0,48
Smartiks Yazılım5,12-0,19-42,21
Sodaş Sodyum Sanayii23,984,26-8,95
Söktaş2,923,55-10,17
Sönmez Filament27,940,79-47,47
Sönmez Pamuklu8,19-0,12-44,50
Sumaş Suni Tahta87,501,6971,53
Şeker Fin. Kir.4,931,23-22,97
Şekerbank1,161,75-23,18
Şişe Cam11,92-0,5866,49
Şok Marketler Ticaret14,40-1,3715,38
T. Halk Bankası5,256,28-5,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,007,53-32,39
T.S.K.B.1,50-1,32-14,11
T.Tuborg18,95-2,326,88
Taç Tarım Ürünleri24,86-0,08136,09
Tat Gıda11,48-1,29-0,70
TAV Havalimanları29,50-3,2838,50
Tek-Art Turizm1,393,73-31,19
Tekfen Holding18,46-0,7512,56
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,661,37-23,09
Temapol Polimer Plastik15,54-0,3835,13
Tetamat Gıda Yatırımları248,108,7714,70
TGS Dış Ticaret16,16-3,1827,14
Tofaş Oto. Fab.79,455,93157,03
Torunlar GMYO3,92-1,750,51
Trabzon Liman34,50-0,867,41
Trabzonspor Sportif8,04-2,19229,51
Trend GMYO6,420,78-48,93
TSKB GMYO2,58-1,53-46,54
Tuğçelik17,6010,00117,82
Tukaş7,82-0,26-19,30
Turcas Petrol4,03-1,47-16,91
Tureks Turizm Taşımacılık15,300,66

Turkcell19,063,3127,78
Tümosan Motor ve Traktör17,901,1927,22
Tüpraş157,00-1,8145,37
Türk Hava Yolları18,78-1,0045,47
Türk İlaç Serum11,8810,00

Türk Prysmian Kablo71,959,93496,48
Türk Telekom9,422,6119,25
Türk Traktör197,201,9115,75
Türker Proje Gayrimenkul132,800,3017,63
Türkiye Sigorta5,212,56-15,67
Ufuk Yatırım18,90-0,5341,04
Ulaşlar Turizm Yat.3,620,84-14,62
Ulusal Faktoring2,250,90

Ulusoy Elektrik56,000,639,06
Ulusoy Un Sanayi6,59-2,3729,51
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,710,59-26,92
Utopya Turizm16,81-1,12-56,68
Uzertaş Boya33,8810,00-40,14
Ülker Bisküvi20,20-0,39-9,49
Ünlü Yatırım Holding5,72-0,87

Vakıf Fin. Kir.5,500,5561,38
Vakıf GMYO1,781,14-25,80
Vakıf Yat. Ort.5,861,56-20,38
Vakıflar Bankası4,021,01-14,65
Vakko Tekstil10,30-1,4464,37
Vanet Gıda6,251,30-19,15
VBT Yazılım20,821,96

Verusa Holding52,101,9615,57
Verusaturk Girisim25,20-3,1593,13
Vestel30,12-1,8967,87
Vestel Beyaz Eşya7,30-1,2264,47
Viking Kağıt6,46-1,37-28,22
Yapı ve Kredi Bank.3,33-4,0311,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,602,35-18,21
Yataş12,96-0,31-8,41
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,122,30-29,09
Yeni Gimat GMYO16,940,8946,13
Yeo Teknoloji55,5510,00

Yeşil GMYO0,87-1,14-36,96
Yeşil Yapı1,040,00-43,48
Yeşil Yatırım Holding1,980,51-53,70
Yibitaş İnşaat Malzeme11.200,00-3,51-28,21
Yonga Mobilya20,729,92-30,44
Yükselen Çelik5,54-1,426,63
Yünsa12,75-1,09-8,22
Ziraat GMYO2,34-1,27

Zorlu Enerji1,721,18-31,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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