Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|311.692,00
|10,00
|53,31
|İş Bankası (B)
|51.243,50
|10,00
|26,53
|İş Bankası (C)
|6,89
|1,32
|1,43
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|8,46
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,37
|0,60
|-12,69
|İş Girişim
|8,75
|0,92
|-53,83
|İş GMYO
|2,64
|0,38
|3,94
|İş Y. Men. Değ.
|19,94
|-0,25
|20,14
|İş Yat. Ort.
|2,92
|0,34
|-13,18
|İşbir Holding
|41,98
|1,99
|-21,79
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,85
|2,78
|Işık Plastik
|6,25
|5,75
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|2,15
|-16,67
|İttifak Holding
|1,51
|9,42
|-32,29
|İz Hayvancılık Tarım
|20,44
|1,79
|13,56
|İzmir Demir Çelik
|2,58
|5,74
|-22,04
|İzmir Fırça
|6,80
|0,89
|22,30
|Jantsa Jant Sanayi
|64,75
|0,86
|56,22
|Kafein Yazılım
|22,16
|3,94
|3,84
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,72
|-0,64
|Kaplamin
|30,80
|3,77
|-8,88
|Kardemir (A)
|8,45
|5,23
|42,02
|Kardemir (B)
|8,27
|3,25
|56,93
|Kardemir (D)
|9,35
|4,35
|61,76
|Karel Elektronik
|11,46
|3,99
|70,43
|Karsan Otomotiv
|4,26
|2,40
|31,08
|Karsu Tekstil
|8,76
|4,29
|2,46
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,31
|-2,59
|Kartonsan
|62,25
|-0,24
|-34,25
|Katmerciler Ekipman
|1,58
|-0,63
|-8,79
|Kent Gıda
|189,90
|9,96
|-46,60
|Kerevitaş Gıda
|5,22
|0,38
|-20,67
|Kervan Gıda
|13,07
|1,55
|27,69
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|0,00
|-47,62
|Kiler GMYO
|2,20
|1,38
|-12,35
|Kızılbük GYO
|28,90
|1,40
|Klimasan Klima
|10,32
|5,31
|22,31
|Koç Holding
|30,08
|2,66
|47,07
|Konfrut Gıda
|4,44
|4,23
|5,09
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,95
|4,15
|213,35
|Konya Çimento
|952,80
|-1,05
|-15,68
|Konya Kağıt
|7,92
|3,66
|Koray GMYO
|6,95
|1,76
|56,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|35,34
|0,28
|127,27
|Koza Altın
|128,90
|-0,46
|33,30
|Koza Madencilik
|20,00
|-1,28
|29,12
|Körfez GMYO
|6,62
|3,12
|14,14
|Kristal Kola
|1,56
|1,96
|-48,94
|Kron Telekomünikasyon
|40,90
|5,52
|11,02
|Kuştur Kuşadası Turizm
|209,00
|0,48
|32,87
|Kuyas Yatırım
|3,34
|-1,76
|45,22
|Kütahya Porselen
|104,90
|-9,96
|107,93
|Kütahya Şeker Fabrikası
|32,48
|0,87
|Lider Faktoring
|4,04
|-1,46
|18,48
|Link Bilgisayar
|31,06
|0,32
|-1,70
|Logo Yazılım
|48,90
|-0,12
|57,03
|Lokman Hekim Sağlık
|12,47
|5,77
|77,34
|Lüks Kadife
|56,25
|0,36
|95,89
|Makina Takım
|3,40
|-0,87
|-0,29
|Manas Enerji Yönetimi
|17,07
|2,46
|Margün Enerji
|9,72
|4,18
|Marka Yatırım Holding
|3,93
|-0,51
|-38,88
|Marmaris Altınyunus
|189,30
|-2,62
|70,39
|Marshall
|245,30
|3,07
|-20,02
|Martı GMYO
|0,96
|1,05
|-62,41
|Martı Otel
|1,86
|0,54
|-12,68
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,96
|1,78
|Mavi Giyim
|76,60
|2,13
|48,42
|Mazhar Zorlu Holding
|31,94
|2,24
|1,46
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,52
|-0,95
|Mega Polietilen
|6,41
|2,89
|-16,32
|Menderes Tekstil
|2,47
|9,78
|-20,06
|Mercan Kimya
|10,41
|0,19
|Merit Turizm
|25,04
|1,87
|141,71
|Merko Gıda
|5,53
|1,47
|-36,00
|Metemtur Yatırım
|3,06
|-2,55
|-62,15
|Metro Holding
|1,20
|3,35
|-35,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,42
|0,00
|-16,26
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,79
|2,29
|-23,18
|Mia Teknoloji
|37,18
|10,00
|Migros Ticaret
|42,70
|-0,19
|-0,23
|Milpa
|4,09
|-0,24
|-11,09
|Mistral GMYO
|4,41
|0,68
|-5,69
|MLP Sağlık
|33,50
|-1,41
|68,60
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|4,35
|30,43
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,69
|-1,17
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,53
|8,66
|-36,46
|Mondi Tire Kutsan
|9,84
|5,81
|29,47
|Nasmed Egepol
|8,36
|-1,88
|Naturel Enerji
|39,66
|2,69
|11,69
|Naturelgaz
|8,10
|5,61
|Net Holding
|5,27
|2,53
|53,64
|Netaş Telekom.
|20,34
|1,19
|-27,56
|Niğbaş Niğde Beton
|7,38
|2,50
|-85,81
|Nuh Çimento
|46,30
|2,07
|-3,60
|Nurol GMYO
|8,47
|-9,89
|16,19
|Odaş Elektrik
|1,54
|1,99
|-47,32
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,60
|-3,58
|Orge Enerji Elektrik
|6,78
|4,31
|46,99
|Orma Orman Mahsulleri
|31,42
|9,94
|113,45
|Osmanlı Menkul
|26,00
|0,46
|-15,43
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,79
|2,87
|-23,30
|Otokar
|419,00
|-1,06
|37,70
|Oyak Çimento
|7,90
|6,47
|-10,02
|Oyak Yat. Ort.
|7,47
|2,19
|8,23
|Oyak Yatırım Menkul
|33,50
|-0,24
|Oylum Sınai Yatırımlar
|9,28
|-1,59
|97,03
|Özak GMYO
|6,57
|1,55
|28,82
|Özbal Çelik Boru
|24,18
|-4,05
|269,16
|Özderici GMYO
|1,66
|1,22
|-25,23
|Özerden Plastik
|8,27
|6,71
|-8,11
|Pamel Elektrik
|68,25
|5,00
|220,12
|Panora GMYO
|7,75
|2,79
|32,01
|Papilon Savunma
|15,35
|3,02
|-32,49
|Park Elek.Madencilik
|6,34
|4,45
|18,06
|Parsan
|35,96
|0,17
|47,98
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|11,49
|9,95
|Pegasus
|91,05
|-1,62
|22,05
|Peker GMYO
|1,03
|0,98
|-55,97
|Penguen Gıda
|4,85
|0,00
|-3,96
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|330,00
|3,00
|Pera GMYO
|1,36
|0,00
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|26,94
|2,98
|46,98
|Petkim
|8,17
|2,00
|64,06
|Petrokent Turizm
|4.071,10
|10,00
|349,15
|Pınar Et ve Un
|21,36
|-0,74
|-2,39
|Pınar Su
|3,82
|1,33
|-6,01
|Pınar Süt
|19,42
|-1,07
|-13,88
|Plastikkart
|18,84
|2,39
|32,26
|Polisan Holding
|3,34
|4,05
|-13,13
|Politeknik Metal
|372,20
|-0,08
|-8,26
|Prizma Press Matbaacılık
|3,87
|-0,77
|-29,38
|QNB Finans Fin. Kir.
|81,75
|9,95
|-34,76
|QNB Finansbank
|43,68
|9,97
|-37,91
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,00
|-2,91
|Ral Yatırım Holding
|17,31
|-9,98
|289,86
|Ray Sigorta
|13,80
|-4,50
|-10,68
|Reysaş GMYO
|3,80
|1,60
|17,22
|Reysaş Lojistik
|5,39
|3,45
|4,17
|Rhea Girişim
|1,99
|0,51
|-46,51
|Rodrigo Tekstil
|14,57
|-2,74
|6,27
|Royal Halı
|3,04
|0,66
|-11,63
|RTA Laboratuvarları
|22,42
|-0,09
|-25,96
|Sabancı Holding
|13,37
|0,75
|21,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,01
|0,75
|-26,38
|Sanel Mühendislik
|5,03
|1,41
|47,08
|Sanifoam Sünger
|35,02
|-0,23
|157,50
|Sanko Pazarlama
|10,69
|3,29
|15,35
|Saray Matbaacılık
|4,74
|5,57
|-45,95
|Sarkuysan
|19,98
|0,10
|129,72
|Sasa Polyester
|46,50
|2,02
|210,32
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,22
|-1,87
|219,86
|Sekuro Plastik
|20,34
|4,79
|45,70
|Selçuk Ecza Deposu
|11,58
|1,22
|-13,79
|Selçuk Gıda
|4,94
|2,49
|-0,80
|Selva Gıda Sanayi
|10,10
|-2,13
|Senkron Güvenlik
|24,30
|0,41
|-7,46
|Serve Film Prodüksiyon
|13,76
|3,85
|-14,00
|Servet GMYO
|101,20
|4,17
|29,08
|Seyitler Kimya
|18,14
|4,67
|34,74
|Silverline Endüstri
|5,70
|3,45
|-33,72
|Sinpaş GMYO
|4,05
|1,50
|-3,11
|Smartiks Yazılım
|5,39
|3,06
|-39,16
|Sodaş Sodyum Sanayii
|35,58
|9,95
|35,10
|Söktaş
|2,84
|0,35
|-12,64
|Sönmez Filament
|37,52
|9,96
|-29,46
|Sönmez Pamuklu
|10,24
|0,00
|-30,61
|Sumaş Suni Tahta
|86,50
|-0,57
|69,57
|Şeker Fin. Kir.
|5,12
|1,99
|-20,00
|Şekerbank
|1,19
|2,59
|-21,19
|Şişe Cam
|13,32
|2,70
|86,05
|Şok Marketler Ticaret
|14,40
|-0,14
|15,38
|T. Halk Bankası
|4,90
|0,00
|-11,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,12
|0,65
|-35,22
|T.S.K.B.
|1,50
|0,67
|-14,11
|T.Tuborg
|20,20
|2,02
|13,92
|Taç Tarım Ürünleri
|26,20
|-4,66
|148,81
|Tat Gıda
|11,83
|0,60
|2,32
|TAV Havalimanları
|29,18
|-1,22
|37,00
|Tek-Art Turizm
|1,40
|0,00
|-30,69
|Tekfen Holding
|19,31
|0,47
|17,75
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,45
|0,27
|-13,97
|Temapol Polimer Plastik
|17,82
|2,53
|54,96
|Tetamat Gıda Yatırımları
|274,00
|7,83
|26,68
|TGS Dış Ticaret
|16,44
|2,05
|29,35
|Tofaş Oto. Fab.
|90,65
|3,48
|193,26
|Torunlar GMYO
|4,09
|4,87
|4,87
|Trabzon Liman
|38,36
|1,48
|19,43
|Trabzonspor Sportif
|7,52
|-1,44
|208,20
|Trend GMYO
|6,69
|1,52
|-46,78
|TSKB GMYO
|2,90
|2,84
|-39,91
|Tuğçelik
|19,40
|-3,58
|140,10
|Tukaş
|8,51
|0,24
|-12,18
|Turcas Petrol
|4,06
|3,31
|-16,29
|Tureks Turizm Taşımacılık
|16,00
|5,12
|Turkcell
|19,74
|1,23
|32,34
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,90
|-1,97
|41,44
|Tüpraş
|156,00
|-0,76
|44,44
|Türk Hava Yolları
|18,25
|-0,87
|41,36
|Türk İlaç Serum
|13,15
|2,81
|Türk Prysmian Kablo
|63,45
|-10,00
|426,01
|Türk Telekom
|10,21
|2,72
|29,25
|Türk Traktör
|211,90
|5,06
|24,38
|Türker Proje Gayrimenkul
|131,00
|1,16
|16,03
|Türkiye Sigorta
|5,63
|0,54
|-8,87
|Ufuk Yatırım
|18,66
|-0,53
|39,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,61
|0,00
|-14,86
|Ulusal Faktoring
|2,34
|2,18
|Ulusoy Elektrik
|57,00
|0,53
|11,00
|Ulusoy Un Sanayi
|6,83
|0,74
|34,22
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,88
|2,17
|-19,66
|Utopya Turizm
|16,94
|0,30
|-56,34
|Uzertaş Boya
|39,58
|-1,05
|-30,07
|Ülker Bisküvi
|21,00
|-1,41
|-5,90
|Ünlü Yatırım Holding
|5,71
|0,71
|Vakıf Fin. Kir.
|5,11
|2,61
|49,94
|Vakıf GMYO
|1,85
|2,78
|-22,88
|Vakıf Yat. Ort.
|5,92
|2,25
|-19,57
|Vakıflar Bankası
|3,78
|0,27
|-19,75
|Vakko Tekstil
|10,62
|2,41
|69,47
|Vanet Gıda
|6,49
|0,78
|-16,04
|VBT Yazılım
|23,26
|-1,11
|Verusa Holding
|55,55
|2,02
|23,22
|Verusaturk Girisim
|25,98
|1,48
|99,11
|Vestel
|28,60
|-0,14
|72,46
|Vestel Beyaz Eşya
|7,45
|0,00
|67,85
|Viking Kağıt
|6,67
|3,57
|-25,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,40
|3,03
|13,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,02
|0,98
|-8,76
|Yataş
|13,00
|0,46
|-8,13
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,29
|1,86
|-25,23
|Yeni Gimat GMYO
|17,50
|0,00
|50,96
|Yeo Teknoloji
|58,70
|0,51
|Yeşil GMYO
|0,91
|3,41
|-34,06
|Yeşil Yapı
|1,05
|1,94
|-42,93
|Yeşil Yatırım Holding
|2,01
|1,52
|-53,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.714,90
|1,34
|-24,91
|Yonga Mobilya
|24,42
|10,00
|-18,02
|Yükselen Çelik
|5,92
|4,59
|13,95
|Yünsa
|13,59
|1,19
|-2,17
|Ziraat GMYO
|2,65
|9,96
|Zorlu Enerji
|1,76
|2,33
|-30,41
(Son)
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