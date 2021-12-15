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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

15.12.2021 18:59
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)51.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)51.499,003,4227,16
İş Bankası (C)8,38-0,4823,37
İş Bankası (Kur.)664.400,0010,0074,84
İş Fin.Kir.3,77-3,58-2,33
İş Girişim9,36-6,77-50,61
İş GMYO2,742,627,87
İş Y. Men. Değ.23,040,0038,82
İş Yat. Ort.3,18-1,24-5,44
İşbir Holding54,55-0,911,62
İşbir Sentetik Dokuma12,071,17

Işık Plastik5,18-4,95

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,96-4,00-15,79
İttifak Holding1,37-2,14-38,57
İz Hayvancılık Tarım20,50-4,1213,89
İzmir Demir Çelik2,82-3,42-14,79
İzmir Fırça6,81-4,0822,48
Jantsa Jant Sanayi72,50-4,2374,92
Kafein Yazılım21,32-4,31-0,09
Kalekim Kimyevi Maddeler18,32-3,07

Kaplamin27,90-4,45-17,46
Kardemir (A)10,46-2,2475,80
Kardemir (B)10,45-1,7998,29
Kardemir (D)11,61-0,68100,87
Karel Elektronik13,06-0,7694,22
Karsan Otomotiv4,18-4,1328,62
Karsu Tekstil8,83-3,603,27
Kartal Yenilenebilir Enerji14,50-3,59

Kartonsan63,40-2,98-33,03
Katmerciler Ekipman1,47-4,55-15,14
Kent Gıda183,100,11-48,51
Kerevitaş Gıda5,16-4,62-21,58
Kervan Gıda13,54-0,5932,29
Kervansaray Yat. Holding0,641,59-49,21
Kiler GMYO2,156,97-14,34
Kızılbük GYO31,787,00

Klimasan Klima11,96-5,0841,75
Koç Holding35,904,0675,53
Konfrut Gıda4,92-2,3816,45
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,50-2,66194,49
Konya Çimento1.186,00-2,224,96
Konya Kağıt7,73-2,52

Koray GMYO7,140,5660,45
Kordsa Teknik Tekstil40,20-1,86158,52
Koza Altın143,00-0,2847,88
Koza Madencilik22,70-0,2646,55
Körfez GMYO6,30-0,798,62
Kristal Kola1,65-2,94-45,99
Kron Telekomünikasyon41,12-4,2811,62
Kuştur Kuşadası Turizm235,30-4,7449,59
Kuyas Yatırım4,45-1,9893,48
Kütahya Porselen111,50-2,79121,01
Kütahya Şeker Fabrikası30,76-1,79

Lider Faktoring4,13-1,4321,11
Link Bilgisayar30,30-5,13-4,10
Logo Yazılım49,84-0,3260,05
Lokman Hekim Sağlık13,36-2,8490,00
Lüks Kadife57,45-3,93100,07
Makina Takım3,58-3,244,99
Manas Enerji Yönetimi15,55-3,54

Margün Enerji9,79-3,26

Marka Yatırım Holding3,87-1,53-39,81
Marmaris Altınyunus287,008,84158,33
Marshall243,70-5,47-20,54
Martı GMYO0,99-2,94-61,23
Martı Otel1,842,22-13,62
Matriks Bilgi Dağıtım23,10-2,20

Mavi Giyim77,75-0,3250,65
Mazhar Zorlu Holding35,544,5312,90
Meditera Tıbbi Malzeme47,321,63

Mega Polietilen6,23-0,32-18,67
Menderes Tekstil2,36-4,07-23,62
Mercan Kimya10,39-2,81

Merit Turizm30,90-9,97198,28
Merko Gıda5,58-3,96-35,42
Metemtur Yatırım3,86-5,85-52,26
Metro Holding1,202,56-35,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,42-2,42-16,26
Metro Yatırım Ortaklığı1,77-1,12-22,35
Mia Teknoloji34,30-7,94

Migros Ticaret46,540,008,74
Milpa4,02-3,83-12,61
Mistral GMYO4,40-1,35-5,90
MLP Sağlık37,749,9789,93
MMC San. ve Tic. Yat.4,00-7,62-13,04
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,720,58

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj8,83-6,56-25,49
Mondi Tire Kutsan10,98-5,7544,47
Nasmed Egepol8,41-3,89

Naturel Enerji40,30-1,8013,50
Naturelgaz7,73-2,40

Net Holding5,85-3,3170,55
Netaş Telekom.19,83-3,55-29,38
Niğbaş Niğde Beton16,739,99-67,83
Nuh Çimento47,20-2,48-1,72
Nurol GMYO7,80-6,597,00
Odaş Elektrik1,51-4,43-48,35
Orçay Ortaköy Çay Sanayi22,14-5,63

Orge Enerji Elektrik7,08-4,8453,50
Orma Orman Mahsulleri38,00-0,05158,15
Osmanlı Menkul31,12-5,751,22
Ostim Endüstriyel Yat1,76-4,35-24,58
Otokar412,50-2,0235,56
Otto Holding28,405,26169,71
Oyak Çimento8,12-3,45-7,52
Oyak Yat. Ort.7,23-3,214,75
Oyak Yatırım Menkul44,001,01

Oylum Sınai Yatırımlar7,57-9,9960,72
Özak GMYO7,10-3,2739,22
Özbal Çelik Boru23,000,97251,15
Özderici GMYO1,70-3,41-23,42
Özerden Plastik7,69-2,04-14,56
Pamel Elektrik83,852,63293,29
Panora GMYO8,90-2,9451,60
Papilon Savunma14,61-3,18-35,75
Park Elek.Madencilik6,03-5,0412,29
Parsan36,64-2,7650,78
PC İletişim ve Medya Hizmetleri13,62-1,02

Pegasus104,401,8539,95
Peker GMYO1,04-3,70-55,54
Penguen Gıda4,16-4,37-17,62
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım435,503,44

Pera GMYO1,35-2,17-22,93
Pergamon Dış Ticaret25,96-3,8541,63
Petkim10,372,27108,23
Petrokent Turizm5.512,1010,00508,13
Pınar Et ve Un21,94-2,400,26
Pınar Su3,79-0,52-6,75
Pınar Süt21,02-2,05-6,78
Plastikkart18,29-1,6728,40
Polisan Holding3,19-3,33-17,03
Politeknik Metal537,004,8832,36
Prizma Press Matbaacılık3,98-2,45-27,37
QNB Finans Fin. Kir.78,15-4,70-37,63
QNB Finansbank41,80-4,74-40,58
QUA Granite Hayal Yapı13,90-4,07

Rainbow Polikarbonat13,310,60

Ral Yatırım Holding13,45-9,73202,93
Ray Sigorta14,06-5,00-9,00
Reysaş GMYO3,61-6,7211,36
Reysaş Lojistik5,55-3,657,27
Rhea Girişim1,98-3,41-46,77
Rodrigo Tekstil14,58-1,626,35
Royal Halı3,34-4,30-2,91
RTA Laboratuvarları21,94-1,44-27,54
Sabancı Holding15,490,0640,49
Safkar Ege Soğutmacılık7,81-4,29-28,22
Sanel Mühendislik5,16-1,1550,88
Sanifoam Sünger33,080,67143,24
Sanko Pazarlama10,440,0012,65
Saray Matbaacılık4,290,23-51,08
Sarkuysan22,22-1,68155,48
Sasa Polyester51,85-1,89246,03
Say Yenilenebilir Enerji30,00-1,57252,53
Sekuro Plastik19,661,3940,83
Selçuk Ecza Deposu12,23-4,30-8,95
Selçuk Gıda4,53-4,83-9,04
Selva Gıda Sanayi10,564,04

Senkron Güvenlik24,00-4,38-8,61
Serve Film Prodüksiyon13,75-0,36-14,06
Servet GMYO99,00-1,3026,28
Seyitler Kimya15,650,1316,24
Silverline Endüstri5,32-3,97-38,14
Sinpaş GMYO4,080,49-2,39
Smartiks Yazılım5,38-3,58-39,28
Sodaş Sodyum Sanayii32,68-9,9724,09
Söktaş2,85-4,68-12,33
Sönmez Filament37,26-9,96-29,94
Sönmez Pamuklu9,78-4,12-33,72
Sumaş Suni Tahta85,000,0066,63
Şeker Fin. Kir.5,15-6,70-19,53
Şekerbank1,22-3,17-19,21
Şişe Cam16,23-2,17126,69
Şok Marketler Ticaret16,37-1,3931,17
T. Halk Bankası5,51-2,48-0,90
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,160,80-19,07
T.S.K.B.1,64-3,53-6,10
T.Tuborg22,00-2,2224,08
Tat Gıda12,39-1,677,17
TAV Havalimanları38,661,5881,50
Tek-Art Turizm1,40-4,11-30,69
Tekfen Holding26,10-0,3859,15
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,33-4,56-15,36
Temapol Polimer Plastik15,78-4,4837,22
Tetamat Gıda Yatırımları275,0010,0027,14
TGS Dış Ticaret16,12-2,5426,83
Tofaş Oto. Fab.90,55-2,37192,94
Torunlar GMYO4,58-2,3517,44
Trabzon Liman40,78-1,7826,96
Trabzonspor Sportif6,85-4,20180,74
Trend GMYO6,65-4,32-47,10
TSKB GMYO2,91-3,00-39,71
Tuğçelik15,85-4,6396,16
Tukaş8,00-2,44-17,44
Turcas Petrol4,562,47-5,98
Tureks Turizm Taşımacılık13,17-0,23

Turkcell22,122,7948,30
Tümosan Motor ve Traktör20,54-5,3545,98
Tüpraş193,601,2679,26
Türk Hava Yolları23,483,9981,87
Türk İlaç Serum12,03-2,04

Türk Prysmian Kablo62,45-6,37417,72
Türk Telekom10,49-4,9832,80
Türk Traktör229,10-2,5534,47
Türker Proje Gayrimenkul132,90-2,2817,71
Türkiye Sigorta5,82-1,85-5,80
Ufuk Yatırım19,180,4743,13
Ulaşlar Turizm Yat.3,56-3,00-16,04
Ulusal Faktoring2,44-1,21

Ulusoy Elektrik68,30-2,5033,01
Ulusoy Un Sanayi7,000,0037,57
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,81-6,70-22,65
Utopya Turizm15,352,33-60,44
Uzertaş Boya33,18-3,55-41,38
Ülker Bisküvi22,16-1,77-0,71
Ünlü Yatırım Holding6,873,46

Vakıf Fin. Kir.5,54-3,9962,56
Vakıf GMYO1,89-3,08-21,21
Vakıf Yat. Ort.5,95-1,65-19,16
Vakıflar Bankası4,20-2,33-10,83
Vakko Tekstil10,77-3,6771,87
Vanet Gıda6,799,87-12,16
VBT Yazılım21,92-4,36

Verusa Holding52,75-3,2117,01
Verusaturk Girisim24,32-2,5686,39
Vestel29,68-2,0578,97
Vestel Beyaz Eşya8,03-2,1980,92
Viking Kağıt6,95-4,14-22,78
Yapı ve Kredi Bank.3,83-1,7927,79
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,30-3,81-10,75
Yataş13,09-2,82-7,49
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,12-1,89-29,09
Yeni Gimat GMYO22,149,3990,99
Yeo Teknoloji56,15-3,69

Yeşil GMYO0,91-3,19-34,06
Yeşil Yapı1,06-3,64-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,03-1,93-52,53
Yibitaş İnşaat Malzeme13.900,00-8,01-10,90
Yonga Mobilya27,00-5,06-9,36
Yükselen Çelik6,23-3,8619,91
Yünsa13,36-5,65-3,83
Ziraat GMYO2,77-3,48

Zorlu Enerji1,80-1,10-28,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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