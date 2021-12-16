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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

16.12.2021 18:52
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)52.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)52.210,001,3828,91
İş Bankası (C)8,906,2131,02
İş Bankası (Kur.)664.400,00

74,84
İş Fin.Kir.3,893,180,78
İş Girişim9,582,35-49,45
İş GMYO2,947,3015,75
İş Y. Men. Değ.24,506,3447,61
İş Yat. Ort.3,241,89-3,66
İşbir Holding60,009,9911,78
İşbir Sentetik Dokuma12,553,98

Işık Plastik5,180,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,993,13-13,16
İttifak Holding1,391,46-37,67
İz Hayvancılık Tarım21,283,8018,22
İzmir Demir Çelik2,923,55-11,77
İzmir Fırça6,850,5923,20
Jantsa Jant Sanayi75,854,6283,00
Kafein Yazılım21,802,252,16
Kalekim Kimyevi Maddeler18,873,00

Kaplamin28,803,23-14,79
Kardemir (A)10,803,2581,51
Kardemir (B)10,783,16104,55
Kardemir (D)12,346,29113,49
Karel Elektronik13,856,05105,97
Karsan Otomotiv4,323,3532,92
Karsu Tekstil9,123,286,67
Kartal Yenilenebilir Enerji14,771,86

Kartonsan65,102,68-31,24
Katmerciler Ekipman1,491,36-13,99
Kent Gıda184,200,60-48,20
Kerevitaş Gıda5,374,07-18,39
Kervan Gıda13,811,9934,92
Kervansaray Yat. Holding0,63-1,56-50,00
Kiler GMYO2,04-5,12-18,73
Kızılbük GYO33,525,48

Klimasan Klima12,242,3445,06
Koç Holding37,725,0784,43
Konfrut Gıda5,103,6620,71
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,952,09200,64
Konya Çimento1.197,200,945,95
Konya Kağıt8,074,40

Koray GMYO7,140,0060,45
Kordsa Teknik Tekstil41,262,64165,34
Koza Altın150,004,9055,12
Koza Madencilik23,764,6753,39
Körfez GMYO6,401,5910,34
Kristal Kola1,671,21-45,34
Kron Telekomünikasyon42,603,6015,64
Kuştur Kuşadası Turizm231,80-1,4947,36
Kuyas Yatırım4,470,4594,35
Kütahya Porselen110,90-0,54119,82
Kütahya Şeker Fabrikası30,940,59

Lider Faktoring4,263,1524,93
Link Bilgisayar31,283,23-1,00
Logo Yazılım52,004,3366,99
Lokman Hekim Sağlık13,692,4794,69
Lüks Kadife58,702,18104,43
Makina Takım3,631,406,45
Manas Enerji Yönetimi15,982,77

Margün Enerji10,042,55

Marka Yatırım Holding3,890,52-39,50
Marmaris Altınyunus301,004,88170,93
Marshall242,80-0,37-20,83
Martı GMYO1,012,02-60,45
Martı Otel1,840,00-13,62
Matriks Bilgi Dağıtım23,361,13

Mavi Giyim79,051,6753,17
Mazhar Zorlu Holding34,96-1,6311,05
Meditera Tıbbi Malzeme48,702,92

Mega Polietilen6,331,61-17,36
Menderes Tekstil2,422,54-21,68
Mercan Kimya10,612,12

Merit Turizm32,404,85212,76
Merko Gıda5,22-6,45-39,58
Metemtur Yatırım3,931,81-51,39
Metro Holding1,254,17-33,23
Metro Petrol ve Tesisleri2,451,24-15,22
Metro Yatırım Ortaklığı1,780,56-21,91
Mia Teknoloji34,901,75

Migros Ticaret49,446,2315,51
Milpa4,101,99-10,87
Mistral GMYO4,471,59-4,40
MLP Sağlık39,344,2497,99
MMC San. ve Tic. Yat.3,85-3,75-16,30
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,741,16

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj9,173,85-22,62
Mondi Tire Kutsan11,101,0946,05
Nasmed Egepol8,37-0,48

Naturel Enerji41,502,9816,87
Naturelgaz7,881,94

Net Holding5,900,8572,01
Netaş Telekom.20,282,27-27,78
Niğbaş Niğde Beton18,409,98-64,62
Nuh Çimento49,204,242,44
Nurol GMYO7,911,418,50
Odaş Elektrik1,563,31-46,64
Orçay Ortaköy Çay Sanayi21,52-2,80

Orge Enerji Elektrik7,201,6956,10
Orma Orman Mahsulleri38,240,63159,78
Osmanlı Menkul31,140,061,29
Ostim Endüstriyel Yat1,791,70-23,30
Otokar424,202,8439,41
Otto Holding28,941,90174,83
Oyak Çimento8,352,83-4,90
Oyak Yat. Ort.7,422,637,50
Oyak Yatırım Menkul45,924,36

Oylum Sınai Yatırımlar7,16-5,4252,02
Özak GMYO7,363,6644,31
Özbal Çelik Boru23,120,52252,98
Özderici GMYO1,752,94-21,17
Özerden Plastik7,872,34-12,56
Pamel Elektrik88,855,96316,74
Panora GMYO9,071,9154,49
Papilon Savunma15,204,04-33,15
Park Elek.Madencilik6,284,1516,95
Parsan37,983,6656,30
Pasifik GYO17,35

PC İletişim ve Medya Hizmetleri13,650,22

Pegasus108,003,4544,77
Peker GMYO1,061,92-54,69
Penguen Gıda4,06-2,40-19,60
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım452,003,79

Pera GMYO1,360,74-22,36
Pergamon Dış Ticaret27,907,4752,22
Petkim10,612,31113,05
Petrokent Turizm6.063,3010,00568,94
Pınar Et ve Un22,723,563,82
Pınar Su3,892,64-4,29
Pınar Süt21,542,47-4,48
Plastikkart18,722,3531,42
Polisan Holding3,272,51-14,95
Politeknik Metal590,7010,0045,59
Prizma Press Matbaacılık4,021,01-26,64
QNB Finans Fin. Kir.79,051,15-36,91
QNB Finansbank43,985,22-37,48
QUA Granite Hayal Yapı13,970,50

Rainbow Polikarbonat13,24-0,53

Ral Yatırım Holding12,92-3,94190,99
Ray Sigorta14,311,78-7,38
Reysaş GMYO3,733,3215,06
Reysaş Lojistik5,753,6011,13
Rhea Girişim2,095,56-43,82
Rodrigo Tekstil16,039,9516,92
Royal Halı3,473,890,87
RTA Laboratuvarları22,181,09-26,75
Sabancı Holding16,758,1351,91
Safkar Ege Soğutmacılık7,961,92-26,84
Sanel Mühendislik5,13-0,5850,00
Sanifoam Sünger34,303,69152,21
Sanko Pazarlama10,561,1513,94
Saray Matbaacılık4,320,70-50,74
Sarkuysan22,762,43161,69
Sasa Polyester56,909,74279,73
Say Yenilenebilir Enerji30,140,47254,17
Sekuro Plastik18,50-5,9032,52
Selçuk Ecza Deposu12,582,86-6,34
Selçuk Gıda4,734,42-5,02
Selva Gıda Sanayi10,600,38

Senkron Güvenlik24,000,00-8,61
Serve Film Prodüksiyon13,65-0,73-14,69
Servet GMYO99,600,6127,04
Seyitler Kimya15,750,6416,98
Silverline Endüstri5,452,44-36,63
Sinpaş GMYO4,161,96-0,48
Smartiks Yazılım5,410,56-38,94
Sodaş Sodyum Sanayii33,000,9825,30
Söktaş2,870,70-11,71
Sönmez Filament40,989,98-22,95
Sönmez Pamuklu9,951,74-32,57
Sumaş Suni Tahta93,5010,0083,30
Şeker Fin. Kir.5,292,72-17,34
Şekerbank1,274,10-15,89
Şişe Cam17,719,12147,36
Şok Marketler Ticaret16,802,6334,61
T. Halk Bankası5,693,272,34
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,943,87-15,94
T.S.K.B.1,809,763,06
T.Tuborg22,020,0924,19
Tat Gıda12,601,698,98
TAV Havalimanları41,206,5793,43
Tek-Art Turizm1,432,14-29,21
Tekfen Holding27,846,6769,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,461,77-13,86
Temapol Polimer Plastik16,273,1141,48
Tetamat Gıda Yatırımları302,5010,0039,85
TGS Dış Ticaret16,522,4829,98
Tofaş Oto. Fab.94,504,36205,72
Torunlar GMYO4,692,4020,26
Trabzon Liman42,083,1931,01
Trabzonspor Sportif6,850,00180,74
Trend GMYO6,741,35-46,38
TSKB GMYO3,023,78-37,43
Tuğçelik15,880,1996,53
Tukaş8,162,00-15,79
Turcas Petrol4,621,32-4,74
Tureks Turizm Taşımacılık13,05-0,91

Turkcell23,305,3356,21
Tümosan Motor ve Traktör21,343,8951,67
Tüpraş206,306,5691,02
Türk Hava Yolları25,126,9894,58
Türk İlaç Serum12,181,25

Türk Prysmian Kablo60,00-3,92397,41
Türk Telekom11,025,0539,50
Türk Traktör237,203,5439,23
Türker Proje Gayrimenkul135,301,8119,84
Türkiye Sigorta5,901,37-4,50
Ufuk Yatırım19,994,2249,18
Ulaşlar Turizm Yat.3,611,40-14,86
Ulusal Faktoring2,502,46

Ulusoy Elektrik70,152,7136,61
Ulusoy Un Sanayi7,172,4340,91
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,852,21-20,94
Utopya Turizm15,00-2,28-61,34
Uzertaş Boya36,489,95-35,55
Ülker Bisküvi22,843,072,34
Ünlü Yatırım Holding7,072,91

Vakıf Fin. Kir.5,672,3566,37
Vakıf GMYO1,942,65-19,13
Vakıf Yat. Ort.6,000,84-18,48
Vakıflar Bankası4,363,81-7,43
Vakko Tekstil11,032,4176,02
Vanet Gıda6,35-6,48-17,85
VBT Yazılım22,321,82

Verusa Holding54,052,4619,90
Verusaturk Girisim25,404,4494,66
Vestel31,405,8089,34
Vestel Beyaz Eşya8,607,1093,76
Viking Kağıt7,142,73-20,67
Yapı ve Kredi Bank.4,004,4433,46
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,102,48-8,54
Yataş13,553,51-4,24
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,192,24-27,50
Yeni Gimat GMYO22,802,9896,69
Yeo Teknoloji56,751,07

Yeşil GMYO0,921,10-33,33
Yeşil Yapı1,103,77-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,061,48-51,83
Yibitaş İnşaat Malzeme15.290,0010,00-1,99
Yonga Mobilya28,003,70-6,01
Yükselen Çelik6,423,0523,57
Yünsa13,914,120,13
Ziraat GMYO2,894,33

Zorlu Enerji1,916,11-24,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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