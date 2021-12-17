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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

17.12.2021 19:06
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)51.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)51.108,90-2,1126,20
İş Bankası (C)8,01-10,0017,92
İş Bankası (Kur.)700.000,005,3684,21
İş Fin.Kir.3,51-9,77-9,07
İş Girişim8,63-9,92-54,46
İş GMYO2,85-3,0612,20
İş Y. Men. Değ.23,10-5,7139,18
İş Yat. Ort.2,98-8,02-11,39
İşbir Holding61,452,4214,48
İşbir Sentetik Dokuma11,51-8,29

Işık Plastik4,75-8,30

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,91-8,08-20,18
İttifak Holding1,31-5,76-41,26
İz Hayvancılık Tarım19,42-8,747,89
İzmir Demir Çelik2,63-9,93-20,53
İzmir Fırça6,51-4,9617,09
Jantsa Jant Sanayi68,30-9,9564,78
Kafein Yazılım19,69-9,68-7,73
Kalekim Kimyevi Maddeler17,15-9,11

Kaplamin26,08-9,44-22,84
Kardemir (A)10,21-5,4671,60
Kardemir (B)9,71-9,9384,25
Kardemir (D)11,70-5,19102,42
Karel Elektronik13,20-4,6996,30
Karsan Otomotiv3,89-9,9519,69
Karsu Tekstil8,21-9,98-3,98
Kartal Yenilenebilir Enerji13,30-9,95

Kartonsan59,00-9,37-37,68
Katmerciler Ekipman1,36-8,72-21,49
Kent Gıda178,70-2,99-49,75
Kerevitaş Gıda4,88-9,12-25,84
Kervan Gıda12,70-8,0424,08
Kervansaray Yat. Holding0,58-7,94-53,97
Kiler GMYO1,84-9,80-26,69
Kızılbük GYO30,18-9,96

Klimasan Klima11,02-9,9730,60
Koç Holding33,96-9,9766,04
Konfrut Gıda4,59-10,008,64
Kontrolmatik Teknoloji Enerji63,90-9,94170,76
Konya Çimento1.077,50-10,00-4,65
Konya Kağıt7,40-8,30

Koray GMYO6,60-7,5648,31
Kordsa Teknik Tekstil37,80-8,39143,09
Koza Altın140,90-6,0745,71
Koza Madencilik21,98-7,4941,90
Körfez GMYO6,34-0,949,31
Kristal Kola1,53-8,38-49,92
Kron Telekomünikasyon38,34-10,004,07
Kuştur Kuşadası Turizm216,60-6,5637,70
Kuyas Yatırım4,03-9,8475,22
Kütahya Porselen103,00-7,12104,16
Kütahya Şeker Fabrikası28,02-9,44

Lider Faktoring3,93-7,7515,25
Link Bilgisayar28,74-8,12-9,04
Logo Yazılım46,80-10,0050,29
Lokman Hekim Sağlık13,39-2,1990,42
Lüks Kadife52,90-9,8884,23
Makina Takım3,27-9,92-4,11
Manas Enerji Yönetimi14,83-7,20

Margün Enerji9,52-5,18

Marka Yatırım Holding3,65-6,17-43,23
Marmaris Altınyunus274,00-8,97146,62
Marshall225,80-7,00-26,38
Martı GMYO0,91-9,90-64,36
Martı Otel1,80-2,17-15,49
Matriks Bilgi Dağıtım21,20-9,25

Mavi Giyim77,00-2,5949,20
Mazhar Zorlu Holding32,08-8,241,91
Meditera Tıbbi Malzeme46,00-5,54

Mega Polietilen5,75-9,16-24,93
Menderes Tekstil2,18-9,92-29,45
Mercan Kimya9,70-8,58

Merit Turizm29,16-10,00181,48
Merko Gıda4,72-9,58-45,37
Metemtur Yatırım3,54-9,92-56,22
Metro Holding1,14-8,80-39,11
Metro Petrol ve Tesisleri2,28-6,94-21,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,65-7,30-27,61
Mia Teknoloji31,42-9,97

Migros Ticaret45,00-8,985,14
Milpa3,69-10,00-19,78
Mistral GMYO4,24-5,15-9,32
MLP Sağlık37,54-4,5888,93
MMC San. ve Tic. Yat.3,83-0,52-16,74
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,68-3,45

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj8,26-9,92-30,30
Mondi Tire Kutsan10,00-9,9131,58
Nasmed Egepol7,54-9,92

Naturel Enerji38,98-6,079,78
Naturelgaz7,25-7,99

Net Holding6,022,0375,51
Netaş Telekom.18,26-9,96-34,97
Niğbaş Niğde Beton16,56-10,00-68,15
Nuh Çimento45,26-8,01-5,76
Nurol GMYO7,12-9,99-2,33
Odaş Elektrik1,41-9,62-51,77
Orçay Ortaköy Çay Sanayi20,14-6,41

Orge Enerji Elektrik6,65-7,6444,17
Orma Orman Mahsulleri34,42-9,99133,83
Osmanlı Menkul28,04-9,96-8,80
Ostim Endüstriyel Yat1,64-8,38-29,73
Otokar394,50-7,0029,65
Otto Holding26,08-9,88147,67
Oyak Çimento7,58-9,22-13,67
Oyak Yat. Ort.6,90-7,01-0,03
Oyak Yatırım Menkul45,90-0,04

Oylum Sınai Yatırımlar6,45-9,9236,94
Özak GMYO6,63-9,9230,00
Özbal Çelik Boru23,461,47258,17
Özderici GMYO1,58-9,71-28,83
Özerden Plastik7,35-6,61-18,33
Pamel Elektrik88,55-0,34315,34
Panora GMYO9,262,0957,73
Papilon Savunma14,09-7,30-38,03
Park Elek.Madencilik6,10-2,8713,59
Parsan34,20-9,9540,74
Pasifik GYO15,62-9,97

PC İletişim ve Medya Hizmetleri12,49-8,50

Pegasus97,25-9,9530,36
Peker GMYO1,00-5,66-57,25
Penguen Gıda3,70-8,87-26,73
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım406,80-10,00

Pera GMYO1,27-6,62-27,50
Pergamon Dış Ticaret25,12-9,9637,05
Petkim9,70-8,5894,78
Petrokent Turizm6.116,900,88574,86
Pınar Et ve Un20,62-9,24-5,77
Pınar Su3,64-6,43-10,44
Pınar Süt19,50-9,47-13,52
Plastikkart16,85-9,9918,29
Polisan Holding3,03-7,34-21,19
Politeknik Metal531,70-9,9931,05
Prizma Press Matbaacılık3,77-6,22-31,20
QNB Finans Fin. Kir.79,050,00-36,91
QNB Finansbank44,160,41-37,23
QUA Granite Hayal Yapı12,69-9,16

Rainbow Polikarbonat11,95-9,74

Ral Yatırım Holding11,63-9,98161,94
Ray Sigorta12,88-9,99-16,63
Reysaş GMYO3,36-9,923,64
Reysaş Lojistik5,18-9,910,12
Rhea Girişim1,93-7,66-48,12
Rodrigo Tekstil17,639,9828,59
Royal Halı3,29-5,19-4,36
RTA Laboratuvarları20,54-7,39-32,17
Sabancı Holding15,08-9,9736,77
Safkar Ege Soğutmacılık7,20-9,55-33,82
Sanel Mühendislik5,130,0050,00
Sanifoam Sünger31,02-9,56128,09
Sanko Pazarlama9,66-8,524,23
Saray Matbaacılık4,11-4,86-53,14
Sarkuysan20,80-8,61139,15
Sasa Polyester52,00-8,61247,03
Say Yenilenebilir Enerji27,14-9,95218,92
Sekuro Plastik17,19-7,0823,14
Selçuk Ecza Deposu11,67-7,23-13,12
Selçuk Gıda4,40-6,98-11,65
Selva Gıda Sanayi11,6610,00

Senkron Güvenlik21,60-10,00-17,75
Serve Film Prodüksiyon13,01-4,69-18,69
Servet GMYO89,65-9,9914,35
Seyitler Kimya15,41-2,1614,46
Silverline Endüstri5,05-7,34-41,28
Sinpaş GMYO3,94-5,29-5,74
Smartiks Yazılım5,07-6,28-42,78
Sodaş Sodyum Sanayii33,000,0025,30
Söktaş2,63-8,36-19,10
Sönmez Filament36,90-9,96-30,62
Sönmez Pamuklu9,22-7,34-37,52
Sumaş Suni Tahta86,95-7,0170,46
Şeker Fin. Kir.4,86-8,13-24,06
Şekerbank1,16-8,66-23,18
Şişe Cam15,94-9,99122,64
Şok Marketler Ticaret15,12-10,0021,15
T. Halk Bankası5,13-9,84-7,73
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası18,85-9,98-24,33
T.S.K.B.1,62-10,00-7,24
T.Tuborg21,98-0,1823,96
Tat Gıda12,04-4,444,14
TAV Havalimanları39,02-5,2983,19
Tek-Art Turizm1,29-9,79-36,14
Tekfen Holding25,06-9,9952,81
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,72-9,92-22,40
Temapol Polimer Plastik14,68-9,7727,65
Tetamat Gıda Yatırımları298,00-1,4937,77
TGS Dış Ticaret15,01-9,1418,10
Tofaş Oto. Fab.85,05-10,00175,14
Torunlar GMYO4,23-9,818,46
Trabzon Liman39,84-5,3224,03
Trabzonspor Sportif6,52-4,82167,21
Trend GMYO6,07-9,94-51,71
TSKB GMYO2,76-8,61-42,81
Tuğçelik14,65-7,7581,31
Tukaş7,53-7,72-22,29
Turcas Petrol4,16-9,96-14,23
Tureks Turizm Taşımacılık12,10-7,28

Turkcell21,00-9,8740,79
Tümosan Motor ve Traktör19,21-9,9836,53
Tüpraş186,60-9,5572,78
Türk Hava Yolları22,62-9,9575,21
Türk İlaç Serum11,10-8,87

Türk Prysmian Kablo54,00-10,00347,67
Türk Telekom9,92-9,9825,58
Türk Traktör217,80-8,1827,84
Türker Proje Gayrimenkul128,20-5,2513,55
Türkiye Sigorta5,31-10,00-14,05
Ufuk Yatırım21,969,8563,88
Ulaşlar Turizm Yat.3,38-6,37-20,28
Ulusal Faktoring2,41-3,60

Ulusoy Elektrik68,50-2,3533,40
Ulusoy Un Sanayi6,46-9,9026,95
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,69-8,65-27,78
Utopya Turizm13,50-10,00-65,21
Uzertaş Boya32,84-9,98-41,98
Ülker Bisküvi21,46-6,04-3,84
Ünlü Yatırım Holding6,37-9,90

Vakıf Fin. Kir.5,11-9,8849,94
Vakıf GMYO1,75-9,79-27,05
Vakıf Yat. Ort.5,64-6,00-23,37
Vakıflar Bankası3,93-9,86-16,56
Vakko Tekstil9,97-9,6159,10
Vanet Gıda5,72-9,92-26,00
VBT Yazılım20,30-9,05

Verusa Holding48,66-9,977,94
Verusaturk Girisim23,90-5,9183,17
Vestel28,26-10,0070,41
Vestel Beyaz Eşya8,17-5,0084,07
Viking Kağıt6,44-9,80-28,44
Yapı ve Kredi Bank.3,60-10,0020,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,14-8,94-16,72
Yataş12,53-7,53-11,45
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,01-5,64-31,59
Yeni Gimat GMYO20,70-9,2178,57
Yeo Teknoloji51,10-9,96

Yeşil GMYO0,84-8,70-39,13
Yeşil Yapı1,01-8,18-45,11
Yeşil Yatırım Holding1,94-5,83-54,63
Yibitaş İnşaat Malzeme14.000,00-8,44-10,26
Yonga Mobilya25,20-10,00-15,41
Yükselen Çelik5,78-9,9711,25
Yünsa12,70-8,70-8,58
Ziraat GMYO2,61-9,69

Zorlu Enerji1,72-9,95-31,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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