Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 51.108,90 -2,11 26,20 İş Bankası (C) 8,01 -10,00 17,92 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 5,36 84,21 İş Fin.Kir. 3,51 -9,77 -9,07 İş Girişim 8,63 -9,92 -54,46 İş GMYO 2,85 -3,06 12,20 İş Y. Men. Değ. 23,10 -5,71 39,18 İş Yat. Ort. 2,98 -8,02 -11,39 İşbir Holding 61,45 2,42 14,48 İşbir Sentetik Dokuma 11,51 -8,29 Işık Plastik 4,75 -8,30 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -8,08 -20,18 İttifak Holding 1,31 -5,76 -41,26 İz Hayvancılık Tarım 19,42 -8,74 7,89 İzmir Demir Çelik 2,63 -9,93 -20,53 İzmir Fırça 6,51 -4,96 17,09 Jantsa Jant Sanayi 68,30 -9,95 64,78 Kafein Yazılım 19,69 -9,68 -7,73 Kalekim Kimyevi Maddeler 17,15 -9,11 Kaplamin 26,08 -9,44 -22,84 Kardemir (A) 10,21 -5,46 71,60 Kardemir (B) 9,71 -9,93 84,25 Kardemir (D) 11,70 -5,19 102,42 Karel Elektronik 13,20 -4,69 96,30 Karsan Otomotiv 3,89 -9,95 19,69 Karsu Tekstil 8,21 -9,98 -3,98 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,30 -9,95 Kartonsan 59,00 -9,37 -37,68 Katmerciler Ekipman 1,36 -8,72 -21,49 Kent Gıda 178,70 -2,99 -49,75 Kerevitaş Gıda 4,88 -9,12 -25,84 Kervan Gıda 12,70 -8,04 24,08 Kervansaray Yat. Holding 0,58 -7,94 -53,97 Kiler GMYO 1,84 -9,80 -26,69 Kızılbük GYO 30,18 -9,96 Klimasan Klima 11,02 -9,97 30,60 Koç Holding 33,96 -9,97 66,04 Konfrut Gıda 4,59 -10,00 8,64 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 63,90 -9,94 170,76 Konya Çimento 1.077,50 -10,00 -4,65 Konya Kağıt 7,40 -8,30 Koray GMYO 6,60 -7,56 48,31 Kordsa Teknik Tekstil 37,80 -8,39 143,09 Koza Altın 140,90 -6,07 45,71 Koza Madencilik 21,98 -7,49 41,90 Körfez GMYO 6,34 -0,94 9,31 Kristal Kola 1,53 -8,38 -49,92 Kron Telekomünikasyon 38,34 -10,00 4,07 Kuştur Kuşadası Turizm 216,60 -6,56 37,70 Kuyas Yatırım 4,03 -9,84 75,22 Kütahya Porselen 103,00 -7,12 104,16 Kütahya Şeker Fabrikası 28,02 -9,44 Lider Faktoring 3,93 -7,75 15,25 Link Bilgisayar 28,74 -8,12 -9,04 Logo Yazılım 46,80 -10,00 50,29 Lokman Hekim Sağlık 13,39 -2,19 90,42 Lüks Kadife 52,90 -9,88 84,23 Makina Takım 3,27 -9,92 -4,11 Manas Enerji Yönetimi 14,83 -7,20 Margün Enerji 9,52 -5,18 Marka Yatırım Holding 3,65 -6,17 -43,23 Marmaris Altınyunus 274,00 -8,97 146,62 Marshall 225,80 -7,00 -26,38 Martı GMYO 0,91 -9,90 -64,36 Martı Otel 1,80 -2,17 -15,49 Matriks Bilgi Dağıtım 21,20 -9,25 Mavi Giyim 77,00 -2,59 49,20 Mazhar Zorlu Holding 32,08 -8,24 1,91 Meditera Tıbbi Malzeme 46,00 -5,54 Mega Polietilen 5,75 -9,16 -24,93 Menderes Tekstil 2,18 -9,92 -29,45 Mercan Kimya 9,70 -8,58 Merit Turizm 29,16 -10,00 181,48 Merko Gıda 4,72 -9,58 -45,37 Metemtur Yatırım 3,54 -9,92 -56,22 Metro Holding 1,14 -8,80 -39,11 Metro Petrol ve Tesisleri 2,28 -6,94 -21,11 Metro Yatırım Ortaklığı 1,65 -7,30 -27,61 Mia Teknoloji 31,42 -9,97 Migros Ticaret 45,00 -8,98 5,14 Milpa 3,69 -10,00 -19,78 Mistral GMYO 4,24 -5,15 -9,32 MLP Sağlık 37,54 -4,58 88,93 MMC San. ve Tic. Yat. 3,83 -0,52 -16,74 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,68 -3,45 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 8,26 -9,92 -30,30 Mondi Tire Kutsan 10,00 -9,91 31,58 Nasmed Egepol 7,54 -9,92 Naturel Enerji 38,98 -6,07 9,78 Naturelgaz 7,25 -7,99 Net Holding 6,02 2,03 75,51 Netaş Telekom. 18,26 -9,96 -34,97 Niğbaş Niğde Beton 16,56 -10,00 -68,15 Nuh Çimento 45,26 -8,01 -5,76 Nurol GMYO 7,12 -9,99 -2,33 Odaş Elektrik 1,41 -9,62 -51,77 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 20,14 -6,41 Orge Enerji Elektrik 6,65 -7,64 44,17 Orma Orman Mahsulleri 34,42 -9,99 133,83 Osmanlı Menkul 28,04 -9,96 -8,80 Ostim Endüstriyel Yat 1,64 -8,38 -29,73 Otokar 394,50 -7,00 29,65 Otto Holding 26,08 -9,88 147,67 Oyak Çimento 7,58 -9,22 -13,67 Oyak Yat. Ort. 6,90 -7,01 -0,03 Oyak Yatırım Menkul 45,90 -0,04 Oylum Sınai Yatırımlar 6,45 -9,92 36,94 Özak GMYO 6,63 -9,92 30,00 Özbal Çelik Boru 23,46 1,47 258,17 Özderici GMYO 1,58 -9,71 -28,83 Özerden Plastik 7,35 -6,61 -18,33 Pamel Elektrik 88,55 -0,34 315,34 Panora GMYO 9,26 2,09 57,73 Papilon Savunma 14,09 -7,30 -38,03 Park Elek.Madencilik 6,10 -2,87 13,59 Parsan 34,20 -9,95 40,74 Pasifik GYO 15,62 -9,97 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 12,49 -8,50 Pegasus 97,25 -9,95 30,36 Peker GMYO 1,00 -5,66 -57,25 Penguen Gıda 3,70 -8,87 -26,73 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 406,80 -10,00 Pera GMYO 1,27 -6,62 -27,50 Pergamon Dış Ticaret 25,12 -9,96 37,05 Petkim 9,70 -8,58 94,78 Petrokent Turizm 6.116,90 0,88 574,86 Pınar Et ve Un 20,62 -9,24 -5,77 Pınar Su 3,64 -6,43 -10,44 Pınar Süt 19,50 -9,47 -13,52 Plastikkart 16,85 -9,99 18,29 Polisan Holding 3,03 -7,34 -21,19 Politeknik Metal 531,70 -9,99 31,05 Prizma Press Matbaacılık 3,77 -6,22 -31,20 QNB Finans Fin. Kir. 79,05 0,00 -36,91 QNB Finansbank 44,16 0,41 -37,23 QUA Granite Hayal Yapı 12,69 -9,16 Rainbow Polikarbonat 11,95 -9,74 Ral Yatırım Holding 11,63 -9,98 161,94 Ray Sigorta 12,88 -9,99 -16,63 Reysaş GMYO 3,36 -9,92 3,64 Reysaş Lojistik 5,18 -9,91 0,12 Rhea Girişim 1,93 -7,66 -48,12 Rodrigo Tekstil 17,63 9,98 28,59 Royal Halı 3,29 -5,19 -4,36 RTA Laboratuvarları 20,54 -7,39 -32,17 Sabancı Holding 15,08 -9,97 36,77 Safkar Ege Soğutmacılık 7,20 -9,55 -33,82 Sanel Mühendislik 5,13 0,00 50,00 Sanifoam Sünger 31,02 -9,56 128,09 Sanko Pazarlama 9,66 -8,52 4,23 Saray Matbaacılık 4,11 -4,86 -53,14 Sarkuysan 20,80 -8,61 139,15 Sasa Polyester 52,00 -8,61 247,03 Say Yenilenebilir Enerji 27,14 -9,95 218,92 Sekuro Plastik 17,19 -7,08 23,14 Selçuk Ecza Deposu 11,67 -7,23 -13,12 Selçuk Gıda 4,40 -6,98 -11,65 Selva Gıda Sanayi 11,66 10,00 Senkron Güvenlik 21,60 -10,00 -17,75 Serve Film Prodüksiyon 13,01 -4,69 -18,69 Servet GMYO 89,65 -9,99 14,35 Seyitler Kimya 15,41 -2,16 14,46 Silverline Endüstri 5,05 -7,34 -41,28 Sinpaş GMYO 3,94 -5,29 -5,74 Smartiks Yazılım 5,07 -6,28 -42,78 Sodaş Sodyum Sanayii 33,00 0,00 25,30 Söktaş 2,63 -8,36 -19,10 Sönmez Filament 36,90 -9,96 -30,62 Sönmez Pamuklu 9,22 -7,34 -37,52 Sumaş Suni Tahta 86,95 -7,01 70,46 Şeker Fin. Kir. 4,86 -8,13 -24,06 Şekerbank 1,16 -8,66 -23,18 Şişe Cam 15,94 -9,99 122,64 Şok Marketler Ticaret 15,12 -10,00 21,15 T. Halk Bankası 5,13 -9,84 -7,73 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 18,85 -9,98 -24,33 T.S.K.B. 1,62 -10,00 -7,24 T.Tuborg 21,98 -0,18 23,96 Tat Gıda 12,04 -4,44 4,14 TAV Havalimanları 39,02 -5,29 83,19 Tek-Art Turizm 1,29 -9,79 -36,14 Tekfen Holding 25,06 -9,99 52,81 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,72 -9,92 -22,40 Temapol Polimer Plastik 14,68 -9,77 27,65 Tetamat Gıda Yatırımları 298,00 -1,49 37,77 TGS Dış Ticaret 15,01 -9,14 18,10 Tofaş Oto. Fab. 85,05 -10,00 175,14 Torunlar GMYO 4,23 -9,81 8,46 Trabzon Liman 39,84 -5,32 24,03 Trabzonspor Sportif 6,52 -4,82 167,21 Trend GMYO 6,07 -9,94 -51,71 TSKB GMYO 2,76 -8,61 -42,81 Tuğçelik 14,65 -7,75 81,31 Tukaş 7,53 -7,72 -22,29 Turcas Petrol 4,16 -9,96 -14,23 Tureks Turizm Taşımacılık 12,10 -7,28 Turkcell 21,00 -9,87 40,79 Tümosan Motor ve Traktör 19,21 -9,98 36,53 Tüpraş 186,60 -9,55 72,78 Türk Hava Yolları 22,62 -9,95 75,21 Türk İlaç Serum 11,10 -8,87 Türk Prysmian Kablo 54,00 -10,00 347,67 Türk Telekom 9,92 -9,98 25,58 Türk Traktör 217,80 -8,18 27,84 Türker Proje Gayrimenkul 128,20 -5,25 13,55 Türkiye Sigorta 5,31 -10,00 -14,05 Ufuk Yatırım 21,96 9,85 63,88 Ulaşlar Turizm Yat. 3,38 -6,37 -20,28 Ulusal Faktoring 2,41 -3,60 Ulusoy Elektrik 68,50 -2,35 33,40 Ulusoy Un Sanayi 6,46 -9,90 26,95 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,69 -8,65 -27,78 Utopya Turizm 13,50 -10,00 -65,21 Uzertaş Boya 32,84 -9,98 -41,98 Ülker Bisküvi 21,46 -6,04 -3,84 Ünlü Yatırım Holding 6,37 -9,90 Vakıf Fin. Kir. 5,11 -9,88 49,94 Vakıf GMYO 1,75 -9,79 -27,05 Vakıf Yat. Ort. 5,64 -6,00 -23,37 Vakıflar Bankası 3,93 -9,86 -16,56 Vakko Tekstil 9,97 -9,61 59,10 Vanet Gıda 5,72 -9,92 -26,00 VBT Yazılım 20,30 -9,05 Verusa Holding 48,66 -9,97 7,94 Verusaturk Girisim 23,90 -5,91 83,17 Vestel 28,26 -10,00 70,41 Vestel Beyaz Eşya 8,17 -5,00 84,07 Viking Kağıt 6,44 -9,80 -28,44 Yapı ve Kredi Bank. 3,60 -10,00 20,11 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,14 -8,94 -16,72 Yataş 12,53 -7,53 -11,45 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,01 -5,64 -31,59 Yeni Gimat GMYO 20,70 -9,21 78,57 Yeo Teknoloji 51,10 -9,96 Yeşil GMYO 0,84 -8,70 -39,13 Yeşil Yapı 1,01 -8,18 -45,11 Yeşil Yatırım Holding 1,94 -5,83 -54,63 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.000,00 -8,44 -10,26 Yonga Mobilya 25,20 -10,00 -15,41 Yükselen Çelik 5,78 -9,97 11,25 Yünsa 12,70 -8,70 -8,58 Ziraat GMYO 2,61 -9,69 Zorlu Enerji 1,72 -9,95 -31,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)