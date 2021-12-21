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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

21.12.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)44.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)44.550,00-10,0010,00
İş Bankası (C)7,51-1,1810,56
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,11-4,60-19,43
İş Girişim8,29-0,84-56,25
İş GMYO2,61-9,062,76
İş Y. Men. Değ.23,161,1439,54
İş Yat. Ort.3,083,01-8,42
İşbir Holding70,007,6930,41
İşbir Sentetik Dokuma12,362,15

Işık Plastik4,611,10

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,87-1,14-23,68
İttifak Holding1,26-3,08-43,50
İz Hayvancılık Tarım19,145,056,33
İzmir Demir Çelik2,40-5,51-27,48
İzmir Fırça6,245,7612,23
Jantsa Jant Sanayi63,40-2,1652,96
Kafein Yazılım19,27-2,53-9,70
Kalekim Kimyevi Maddeler16,88-3,10

Kaplamin24,760,08-26,75
Kardemir (A)8,86-9,9648,91
Kardemir (B)8,82-10,0067,36
Kardemir (D)10,33-9,9478,72
Karel Elektronik11,79-9,7275,33
Karsan Otomotiv3,51-4,888,00
Karsu Tekstil8,000,76-6,43
Kartal Yenilenebilir Enerji13,664,83

Kartonsan53,65-4,54-43,33
Katmerciler Ekipman1,320,00-23,80
Kent Gıda166,20-3,54-53,26
Kerevitaş Gıda4,60-6,12-30,09
Kervan Gıda12,21-6,0819,29
Kervansaray Yat. Holding0,613,39-51,59
Kiler GMYO1,74-1,69-30,68
Kızılbük GYO28,644,91

Klimasan Klima10,30-2,0022,07
Koç Holding30,02-9,9646,78
Konfrut Gıda4,64-0,229,82
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,951,70179,45
Konya Çimento980,00-3,83-13,27
Konya Kağıt7,301,81

Koray GMYO6,150,3338,20
Kordsa Teknik Tekstil32,68-9,97110,16
Koza Altın124,50-9,9828,75
Koza Madencilik18,99-10,0022,60
Körfez GMYO7,399,9727,41
Kristal Kola1,713,64-44,03
Kron Telekomünikasyon36,98-3,700,38
Kuştur Kuşadası Turizm245,004,2655,75
Kuyas Yatırım3,760,5363,48
Kütahya Porselen107,507,66113,08
Kütahya Şeker Fabrikası27,861,31

Lider Faktoring4,151,2221,70
Link Bilgisayar27,34-0,87-13,47
Logo Yazılım41,42-8,9333,01
Lokman Hekim Sağlık13,132,4286,73
Lüks Kadife50,601,1076,22
Makina Takım3,00-0,99-12,02
Manas Enerji Yönetimi15,879,98

Margün Enerji9,201,43

Marka Yatırım Holding3,511,74-45,41
Marmaris Altınyunus290,10-0,65161,12
Marshall228,500,71-25,50
Martı GMYO0,881,15-65,54
Martı Otel1,800,56-15,49
Matriks Bilgi Dağıtım20,60-2,83

Mavi Giyim66,75-9,9829,34
Mazhar Zorlu Holding31,041,97-1,40
Meditera Tıbbi Malzeme43,40-8,25

Mega Polietilen5,633,87-26,50
Menderes Tekstil2,101,94-32,04
Mercan Kimya9,650,52

Merit Turizm30,105,99190,56
Merko Gıda4,43-3,70-48,73
Metemtur Yatırım3,7410,00-53,74
Metro Holding1,319,17-30,03
Metro Petrol ve Tesisleri2,220,91-23,18
Metro Yatırım Ortaklığı1,671,21-26,73
Mia Teknoloji31,145,49

Migros Ticaret38,78-9,98-9,39
Milpa3,52-3,83-23,48
Mistral GMYO4,13-0,96-11,67
MLP Sağlık35,40-5,9078,16
MMC San. ve Tic. Yat.3,69-0,27-19,78
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,690,60

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,760,39-34,51
Mondi Tire Kutsan8,91-7,8617,24
Nasmed Egepol7,790,91

Naturel Enerji39,243,8110,51
Naturelgaz6,85-2,00

Net Holding5,53-5,1561,22
Netaş Telekom.17,39-3,39-38,07
Niğbaş Niğde Beton13,42-9,99-74,19
Nuh Çimento46,544,26-3,10
Nurol GMYO7,415,861,65
Odaş Elektrik1,372,24-53,14
Orçay Ortaköy Çay Sanayi24,349,94

Orge Enerji Elektrik6,17-3,7433,77
Orma Orman Mahsulleri35,029,71137,91
Osmanlı Menkul26,96-1,39-12,31
Ostim Endüstriyel Yat1,550,65-33,58
Otokar355,90-9,3216,96
Otto Holding27,64-0,86162,49
Oyak Çimento6,80-6,59-22,55
Oyak Yat. Ort.6,861,33-0,61
Oyak Yatırım Menkul46,34-1,61

Oylum Sınai Yatırımlar5,23-9,9811,04
Özak GMYO5,88-9,9515,29
Özbal Çelik Boru24,969,96281,07
Özderici GMYO1,48-1,99-33,33
Özerden Plastik7,362,22-18,22
Pamel Elektrik89,800,50321,20
Panora GMYO8,76-5,4049,21
Papilon Savunma13,520,15-40,54
Park Elek.Madencilik6,632,0023,46
Parsan31,00-4,6227,57
Pasifik GYO15,469,96

PC İletişim ve Medya Hizmetleri11,905,22

Pegasus87,50-6,9117,29
Peker GMYO0,95-1,04-59,39
Penguen Gıda3,52-1,68-30,30
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım335,70-8,38

Pera GMYO1,241,64-29,21
Pergamon Dış Ticaret24,962,3836,18
Petkim8,64-9,9173,49
Petrokent Turizm7.401,3010,00716,56
Pınar Et ve Un20,461,39-6,51
Pınar Su3,61-1,37-11,18
Pınar Süt18,15-3,30-19,51
Plastikkart18,20-1,7827,77
Polisan Holding2,87-3,37-25,35
Politeknik Metal512,102,3426,22
Prizma Press Matbaacılık3,59-0,28-34,49
QNB Finans Fin. Kir.82,90-4,27-33,84
QNB Finansbank40,30-4,50-42,71
QUA Granite Hayal Yapı12,49-3,48

Rainbow Polikarbonat11,824,88

Ral Yatırım Holding11,713,63163,74
Ray Sigorta12,261,49-20,65
Reysaş GMYO3,08-2,84-4,99
Reysaş Lojistik4,70-3,09-9,16
Rhea Girişim1,905,56-48,92
Rodrigo Tekstil21,329,9555,51
Royal Halı3,12-0,95-9,30
RTA Laboratuvarları20,74-5,56-31,51
Sabancı Holding13,23-9,9419,99
Safkar Ege Soğutmacılık7,171,13-34,10
Sanel Mühendislik5,050,4047,66
Sanifoam Sünger30,363,48123,24
Sanko Pazarlama9,39-0,111,32
Saray Matbaacılık3,900,00-55,53
Sarkuysan19,52-4,87124,43
Sasa Polyester46,60-9,60210,99
Say Yenilenebilir Enerji26,66-1,26213,28
Sekuro Plastik16,922,4821,20
Selçuk Ecza Deposu11,02-8,85-17,96
Selçuk Gıda4,200,00-15,66
Selva Gıda Sanayi14,109,98

Senkron Güvenlik22,00-4,01-16,22
Serve Film Prodüksiyon13,0910,00-18,19
Servet GMYO83,20-2,806,12
Seyitler Kimya15,440,0614,68
Silverline Endüstri4,86-0,82-43,49
Sinpaş GMYO4,100,00-1,91
Smartiks Yazılım5,165,74-41,76
Sodaş Sodyum Sanayii30,00-6,6013,91
Söktaş2,32-4,53-28,63
Sönmez Filament38,50-0,77-27,61
Sönmez Pamuklu9,157,14-37,99
Sumaş Suni Tahta90,253,0876,92
Şeker Fin. Kir.5,060,00-20,94
Şekerbank1,05-3,67-30,46
Şişe Cam14,75-9,95106,02
Şok Marketler Ticaret12,40-8,89-0,64
T. Halk Bankası4,76-2,86-14,39
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası18,002,97-27,74
T.S.K.B.1,47-4,55-15,83
T.Tuborg19,90-7,9612,23
Tat Gıda11,87-1,412,67
TAV Havalimanları34,54-9,9662,16
Tek-Art Turizm1,24-1,59-38,61
Tekfen Holding22,00-9,9834,15
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,31-1,25-27,14
Temapol Polimer Plastik14,21-2,8023,57
Tetamat Gıda Yatırımları313,5010,0044,94
TGS Dış Ticaret14,300,9212,51
Tofaş Oto. Fab.70,20-8,30127,10
Torunlar GMYO3,89-3,23-0,26
Trabzon Liman33,50-5,4712,46
Trabzonspor Sportif6,922,52183,61
Trend GMYO6,38-1,69-49,24
TSKB GMYO2,75-0,36-43,02
Tuğçelik14,86-3,1983,91
Tukaş6,93-3,75-28,48
Turcas Petrol4,305,65-11,34
Tureks Turizm Taşımacılık10,70-1,83

Turkcell19,08-10,0027,92
Tümosan Motor ve Traktör17,15-4,7821,89
Tüpraş166,30-9,9653,98
Türk Hava Yolları19,93-9,9854,38
Türk İlaç Serum12,151,50

Türk Prysmian Kablo55,002,04355,96
Türk Telekom9,82-9,9924,31
Türk Traktör192,90-9,0113,22
Türker Proje Gayrimenkul128,002,6513,37
Türkiye Sigorta5,164,03-16,48
Ufuk Yatırım19,39-5,8744,70
Ulaşlar Turizm Yat.3,383,68-20,28
Ulusal Faktoring2,400,42

Ulusoy Elektrik66,754,0529,99
Ulusoy Un Sanayi6,08-2,5619,49
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,620,62-30,77
Utopya Turizm13,00-0,76-66,49
Uzertaş Boya31,92-2,09-43,60
Ülker Bisküvi17,99-7,60-19,39
Ünlü Yatırım Holding5,27-9,91

Vakıf Fin. Kir.3,3310,0863,12
Vakıf GMYO1,62-5,26-32,47
Vakıf Yat. Ort.5,722,33-22,28
Vakıflar Bankası3,780,53-19,75
Vakko Tekstil9,840,9257,03
Vanet Gıda5,450,55-29,50
VBT Yazılım20,201,51

Verusa Holding45,74-1,631,46
Verusaturk Girisim24,000,0883,93
Vestel25,20-8,1651,95
Vestel Beyaz Eşya7,38-9,8966,27
Viking Kağıt6,633,92-26,33
Yapı ve Kredi Bank.3,36-3,7212,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,620,75-18,16
Yataş11,68-1,43-17,46
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,07-2,23-30,23
Yeni Gimat GMYO21,00-2,0581,16
Yeo Teknoloji51,754,55

Yeşil GMYO0,80-2,44-42,03
Yeşil Yapı0,991,02-46,20
Yeşil Yatırım Holding1,870,00-56,27
Yibitaş İnşaat Malzeme14.020,100,15-10,13
Yonga Mobilya26,400,53-11,38
Yükselen Çelik5,30-5,362,01
Yünsa12,401,72-10,74
Ziraat GMYO2,501,21

Zorlu Enerji1,66-1,19-34,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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