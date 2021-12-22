Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|44.550,00
|0,00
|10,00
|İş Bankası (C)
|7,69
|2,40
|13,21
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,03
|-2,57
|-21,50
|İş Girişim
|8,15
|-1,69
|-56,99
|İş GMYO
|2,56
|-1,92
|0,79
|İş Y. Men. Değ.
|22,94
|-0,95
|38,21
|İş Yat. Ort.
|3,03
|-1,62
|-9,90
|İşbir Holding
|65,00
|-7,14
|21,09
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,28
|-0,65
|Işık Plastik
|4,53
|-1,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|0,00
|-23,68
|İttifak Holding
|1,26
|0,00
|-43,50
|İz Hayvancılık Tarım
|19,10
|-0,21
|6,11
|İzmir Demir Çelik
|2,36
|-1,67
|-28,69
|İzmir Fırça
|6,12
|-1,92
|10,07
|Jantsa Jant Sanayi
|63,35
|-0,08
|52,84
|Kafein Yazılım
|19,18
|-0,47
|-10,12
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|16,99
|0,65
|Kaplamin
|24,86
|0,40
|-26,45
|Kardemir (A)
|7,98
|-9,93
|34,12
|Kardemir (B)
|7,94
|-9,98
|50,66
|Kardemir (D)
|9,30
|-9,97
|60,90
|Karel Elektronik
|11,07
|-6,11
|64,63
|Karsan Otomotiv
|3,39
|-3,42
|4,31
|Karsu Tekstil
|7,80
|-2,50
|-8,77
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,21
|-3,29
|Kartonsan
|51,75
|-3,54
|-45,34
|Katmerciler Ekipman
|1,32
|0,00
|-23,80
|Kent Gıda
|180,00
|8,30
|-49,38
|Kerevitaş Gıda
|4,49
|-2,39
|-31,76
|Kervan Gıda
|12,10
|-0,90
|18,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|-1,64
|-52,38
|Kiler GMYO
|1,68
|-3,45
|-33,07
|Kızılbük GYO
|29,50
|3,00
|Klimasan Klima
|9,95
|-3,40
|17,92
|Koç Holding
|27,08
|-9,79
|32,40
|Konfrut Gıda
|4,32
|-6,90
|2,25
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|64,80
|-1,74
|174,58
|Konya Çimento
|986,50
|0,66
|-12,70
|Konya Kağıt
|7,25
|-0,68
|Koray GMYO
|6,14
|-0,16
|37,98
|Kordsa Teknik Tekstil
|29,92
|-8,45
|92,41
|Koza Altın
|112,10
|-9,96
|15,93
|Koza Madencilik
|17,20
|-9,43
|11,04
|Körfez GMYO
|6,92
|-6,36
|19,31
|Kristal Kola
|1,83
|7,02
|-40,10
|Kron Telekomünikasyon
|36,88
|-0,27
|0,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|253,80
|3,59
|61,35
|Kuyas Yatırım
|4,13
|9,84
|79,57
|Kütahya Porselen
|102,50
|-4,65
|103,17
|Kütahya Şeker Fabrikası
|27,40
|-1,65
|Lider Faktoring
|4,25
|2,41
|24,63
|Link Bilgisayar
|27,06
|-1,02
|-14,36
|Logo Yazılım
|41,64
|0,53
|33,72
|Lokman Hekim Sağlık
|12,92
|-1,60
|83,74
|Lüks Kadife
|49,94
|-1,30
|73,92
|Makina Takım
|3,08
|2,67
|-9,68
|Manas Enerji Yönetimi
|15,41
|-2,90
|Margün Enerji
|9,11
|-0,98
|Marka Yatırım Holding
|3,40
|-3,13
|-47,12
|Marmaris Altınyunus
|282,50
|-2,62
|154,28
|Marshall
|226,70
|-0,79
|-26,08
|Martı GMYO
|0,87
|-1,14
|-65,93
|Martı Otel
|1,78
|-1,11
|-16,43
|Matriks Bilgi Dağıtım
|20,60
|0,00
|Mavi Giyim
|61,65
|-7,64
|19,46
|Mazhar Zorlu Holding
|30,92
|-0,39
|-1,78
|Meditera Tıbbi Malzeme
|42,00
|-3,23
|Mega Polietilen
|5,50
|-2,31
|-28,20
|Menderes Tekstil
|2,06
|-1,90
|-33,33
|Mercan Kimya
|9,63
|-0,21
|Merit Turizm
|30,22
|0,40
|191,72
|Merko Gıda
|4,44
|0,23
|-48,61
|Metemtur Yatırım
|4,11
|9,89
|-49,17
|Metro Holding
|1,44
|9,92
|-23,08
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,37
|6,76
|-17,99
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,68
|0,60
|-26,29
|Mia Teknoloji
|30,50
|-2,06
|Migros Ticaret
|38,00
|-2,01
|-11,21
|Milpa
|3,50
|-0,57
|-23,91
|Mistral GMYO
|4,20
|1,69
|-10,18
|MLP Sağlık
|34,04
|-3,84
|71,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,33
|-9,76
|-27,61
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,76
|4,14
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,83
|0,90
|-33,92
|Mondi Tire Kutsan
|8,86
|-0,56
|16,58
|Nasmed Egepol
|7,88
|1,16
|Naturel Enerji
|39,98
|1,89
|12,59
|Naturelgaz
|6,78
|-1,02
|Net Holding
|5,45
|-1,45
|58,89
|Netaş Telekom.
|16,75
|-3,68
|-40,35
|Niğbaş Niğde Beton
|12,08
|-9,99
|-76,77
|Nuh Çimento
|47,36
|1,76
|-1,39
|Nurol GMYO
|7,13
|-3,78
|-2,19
|Odaş Elektrik
|1,37
|0,00
|-53,14
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|23,30
|-4,27
|Orge Enerji Elektrik
|6,00
|-2,76
|30,08
|Orma Orman Mahsulleri
|32,98
|-5,83
|124,05
|Osmanlı Menkul
|26,74
|-0,82
|-13,03
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,54
|-0,65
|-34,01
|Otokar
|351,60
|-1,21
|15,55
|Otto Holding
|29,14
|5,43
|176,73
|Oyak Çimento
|6,60
|-2,94
|-24,83
|Oyak Yat. Ort.
|6,69
|-2,48
|-3,07
|Oyak Yatırım Menkul
|48,26
|4,14
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,01
|-4,21
|6,37
|Özak GMYO
|5,62
|-4,42
|10,20
|Özbal Çelik Boru
|24,14
|-3,29
|268,55
|Özderici GMYO
|1,52
|2,70
|-31,53
|Özerden Plastik
|7,33
|-0,41
|-18,56
|Pamel Elektrik
|88,00
|-2,00
|312,76
|Panora GMYO
|8,41
|-4,00
|43,25
|Papilon Savunma
|13,38
|-1,04
|-41,16
|Park Elek.Madencilik
|6,88
|3,77
|28,12
|Parsan
|30,64
|-1,16
|26,09
|Pasifik GYO
|15,46
|0,00
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|11,70
|-1,68
|Pegasus
|83,20
|-4,91
|11,53
|Peker GMYO
|0,94
|-1,05
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,47
|-1,42
|-31,29
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|327,00
|-2,59
|Pera GMYO
|1,23
|-0,81
|-29,78
|Pergamon Dış Ticaret
|24,88
|-0,32
|35,74
|Petkim
|7,78
|-9,95
|56,22
|Petrokent Turizm
|7.500,10
|1,33
|727,46
|Pınar Et ve Un
|19,77
|-3,37
|-9,66
|Pınar Su
|3,44
|-4,71
|-15,36
|Pınar Süt
|17,69
|-2,53
|-21,55
|Plastikkart
|17,55
|-3,57
|23,21
|Polisan Holding
|2,85
|-0,70
|-25,87
|Politeknik Metal
|563,30
|10,00
|38,84
|Prizma Press Matbaacılık
|3,64
|1,39
|-33,58
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,00
|3,74
|-31,36
|QNB Finansbank
|40,50
|0,50
|-42,43
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,10
|-3,12
|Rainbow Polikarbonat
|11,87
|0,42
|Ral Yatırım Holding
|12,88
|9,99
|190,09
|Ray Sigorta
|12,27
|0,08
|-20,58
|Reysaş GMYO
|2,99
|-2,92
|-7,77
|Reysaş Lojistik
|4,43
|-5,74
|-14,38
|Rhea Girişim
|1,90
|0,00
|-48,92
|Rodrigo Tekstil
|23,44
|9,94
|70,97
|Royal Halı
|3,15
|0,96
|-8,43
|RTA Laboratuvarları
|21,28
|2,60
|-29,72
|Sabancı Holding
|12,56
|-5,06
|13,91
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,14
|-0,42
|-34,38
|Sanel Mühendislik
|5,13
|1,58
|50,00
|Sanifoam Sünger
|33,38
|9,95
|145,44
|Sanko Pazarlama
|9,00
|-4,15
|-2,89
|Saray Matbaacılık
|3,87
|-0,77
|-55,87
|Sarkuysan
|19,80
|1,43
|127,65
|Sasa Polyester
|43,98
|-5,62
|193,50
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,32
|9,98
|244,54
|Sekuro Plastik
|17,10
|1,06
|22,49
|Selçuk Ecza Deposu
|11,46
|3,99
|-14,68
|Selçuk Gıda
|4,26
|1,43
|-14,46
|Selva Gıda Sanayi
|14,80
|4,96
|Senkron Güvenlik
|21,28
|-3,27
|-18,96
|Serve Film Prodüksiyon
|13,12
|0,23
|-18,00
|Servet GMYO
|84,10
|1,08
|7,27
|Seyitler Kimya
|15,30
|-0,91
|13,64
|Silverline Endüstri
|4,87
|0,21
|-43,37
|Sinpaş GMYO
|4,20
|2,44
|0,48
|Smartiks Yazılım
|5,01
|-2,91
|-43,45
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,70
|-4,33
|8,98
|Söktaş
|2,32
|0,00
|-28,63
|Sönmez Filament
|35,58
|-7,58
|-33,10
|Sönmez Pamuklu
|8,99
|-1,75
|-39,08
|Sumaş Suni Tahta
|91,30
|1,16
|78,98
|Şeker Fin. Kir.
|5,07
|0,20
|-20,78
|Şekerbank
|1,07
|1,90
|-29,14
|Şişe Cam
|13,28
|-9,97
|85,49
|Şok Marketler Ticaret
|12,01
|-3,15
|-3,77
|T. Halk Bankası
|4,63
|-2,73
|-16,73
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|18,05
|0,28
|-27,54
|T.S.K.B.
|1,47
|0,00
|-15,83
|T.Tuborg
|19,40
|-2,51
|9,41
|Tat Gıda
|11,88
|0,08
|2,76
|TAV Havalimanları
|32,08
|-7,12
|50,61
|Tek-Art Turizm
|1,21
|-2,42
|-40,10
|Tekfen Holding
|19,80
|-10,00
|20,73
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,37
|0,95
|-26,44
|Temapol Polimer Plastik
|14,15
|-0,42
|23,04
|Tetamat Gıda Yatırımları
|344,80
|9,98
|59,41
|TGS Dış Ticaret
|14,32
|0,14
|12,67
|Tofaş Oto. Fab.
|67,60
|-3,70
|118,69
|Torunlar GMYO
|3,90
|0,26
|0,00
|Trabzon Liman
|31,00
|-7,46
|4,07
|Trabzonspor Sportif
|6,94
|0,29
|184,43
|Trend GMYO
|6,70
|5,02
|-46,70
|TSKB GMYO
|2,82
|2,55
|-41,57
|Tuğçelik
|14,30
|-3,77
|76,98
|Tukaş
|7,00
|1,01
|-27,76
|Turcas Petrol
|4,08
|-5,12
|-15,88
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,81
|1,03
|Turkcell
|18,03
|-5,50
|20,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,84
|-1,81
|19,69
|Tüpraş
|149,70
|-9,98
|38,61
|Türk Hava Yolları
|18,88
|-5,27
|46,24
|Türk İlaç Serum
|13,36
|9,96
|Türk Prysmian Kablo
|49,90
|-9,27
|313,68
|Türk Telekom
|9,72
|-1,02
|23,05
|Türk Traktör
|190,30
|-1,35
|11,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|125,50
|-1,95
|11,16
|Türkiye Sigorta
|5,24
|1,55
|-15,18
|Ufuk Yatırım
|19,09
|-1,55
|42,46
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,37
|-0,30
|-20,52
|Ulusal Faktoring
|2,44
|1,67
|Ulusoy Elektrik
|66,00
|-1,12
|28,53
|Ulusoy Un Sanayi
|6,28
|3,29
|23,42
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,59
|-1,85
|-32,05
|Utopya Turizm
|12,40
|-4,62
|-68,04
|Uzertaş Boya
|34,10
|6,83
|-39,75
|Ülker Bisküvi
|17,33
|-3,67
|-22,35
|Ünlü Yatırım Holding
|5,31
|0,76
|Vakıf Fin. Kir.
|3,14
|-5,71
|53,81
|Vakıf GMYO
|1,60
|-1,23
|-33,30
|Vakıf Yat. Ort.
|5,54
|-3,15
|-24,73
|Vakıflar Bankası
|3,81
|0,79
|-19,11
|Vakko Tekstil
|9,41
|-4,37
|50,17
|Vanet Gıda
|5,15
|-5,50
|-33,38
|VBT Yazılım
|19,99
|-1,04
|Verusa Holding
|45,82
|0,17
|1,64
|Verusaturk Girisim
|23,98
|-0,08
|83,78
|Vestel
|23,92
|-5,08
|44,24
|Vestel Beyaz Eşya
|7,54
|2,17
|69,88
|Viking Kağıt
|6,30
|-4,98
|-30,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,48
|3,57
|16,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,92
|1,01
|-17,33
|Yataş
|11,01
|-5,74
|-22,19
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,19
|3,91
|-27,50
|Yeni Gimat GMYO
|20,42
|-2,76
|76,15
|Yeo Teknoloji
|51,20
|-1,06
|Yeşil GMYO
|0,78
|-2,50
|-43,48
|Yeşil Yapı
|0,97
|-2,02
|-47,28
|Yeşil Yatırım Holding
|1,87
|0,00
|-56,27
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.200,00
|8,42
|-2,57
|Yonga Mobilya
|27,00
|2,27
|-9,36
|Yükselen Çelik
|5,14
|-3,02
|-1,07
|Yünsa
|12,30
|-0,81
|-11,46
|Ziraat GMYO
|2,50
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,65
|-0,60
|-34,76
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi